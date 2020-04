Un beniano se convierte en el decimoséptimo boliviano que fallece a causa del Covid-19 en España

Nataly Carrión Cárdenas

Son cerca de las 22:00 en España y 16:00 en Bolivia, todavía la familia Molina Rodríguez está intentando aceptar el fallecimiento de Wálter, un boliviano que llegó hace más de 23 años al Viejo Continente en busca de mejores días. Hace un mes y cuatro días (17 de marzo) fue internado tras dar positivo por Covid-19, superó el virus, pero mientras seguía en cuidados intensivos entró en shock por su estado y otra bacteria terminó con su vida, ya que tenía las defensas bajas.

“Se lo llevaron a urgencias (cuando presentó los síntomas), le hicieron la prueba al día siguiente (y desde ahí quedó internado)”, relató a EL DEBER Alejandra (24 años), la hija mayor de Wálter, un beniano de 50 años.

El boliviano, que trabajaba como albañil, presentaba problemas cardiovasculares, lo que provocó que poco a poco su estado se agrave. Cuatro semanas después de estar en cuidados intensivos, se despertó y se asustó al verse en esas condiciones. “Gritó en su desesperación y sus pulmones dejaron de funcionar”, añade Alejandra que, junto a su madre y sus dos hermanos (el menor de 10 años) recibían un reporte diario de su estado.

Lo entubaron, le realizaron transfusión de sangre y otro microorganismo lo dejó nuevamente en coma. Desde ahí, Wálter no volvió a estar consciente. “El 26 de marzo era su cumpleaños, no pudimos hablar con él ni nada”, expresa Alejandra, que pidió conversar por mensaje de texto, ya que el dolor que la embarga no le permite hacerlo vía llamada.

Wálter vivía en Logroño, la capital de la comunidad La Rioja y desde ahí salía a diferentes lugares a trabajar y por eso no saben en dónde se contagió con el virus. “A nosotros nos hicieron la prueba y dimos negativo”, afirma Alejandra que, por el protocolo que siguen cuando un paciente contrae el coronavirus, vio a su padre por última vez el 17 marzo.

Aproximadamente a la 1:00 de este martes, le comunicaron la muerte de Wálter. “Nos dijeron que solo podría ir a ver el cuerpo una sola persona y fue mi hermano de 19 años”, contó Alejandra. Además, explicó que será sepultado “normal” porque en el último diagnóstico, ya había dado negativo por coronavirus. Eso sí, solo pueden asistir tres personas.

Según el informe de la Cancillería de Bolivia, hasta las 16:50, Wálter se convierte en el decimoséptimo boliviano en fallecer por Covid-19 en España. En Madrid murieron 8, en Barcelona 7 y en Valencia 2.

