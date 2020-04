Un satélite de la NASA capta una trepidante imagen del Krakatoa en erupción

Imagen del volcán Krakatoa, ubicado en el mar entre las islas indonesias de Java y Sumatra, el 13 de abril de 2020.Lauren Dauphin-NASA

El satélite de observación terrestre estadounidense Landsat 8, dirigido por la NASA y el Servicio Geológico de EE.UU., captó este lunes una imagen del penacho blanco que se eleva sobre el cráter del volcán Krakatoa, ubicado en el mar entre las islas indonesias de Java y Sumatra.

La imagen obtenida por el Landsat 8 muestra una densa humareda de color blanco sobre el volcán, lo que indica que expulsa vapor de agua y gas, principalmente, ya que la presencia de ceniza, teñiría la nube de color gris o café.

Krakatau’s latest burst of activity 🌋 has produced numerous plumes and lava flows in 2020, including some small but notable events in April. Landsat 8 🛰️ acquired this image of a volcanic plume on April 13. https://t.co/MFLyDhW12M #Indonesia pic.twitter.com/GLCA2VQ7xk

— NASA Earth (@NASAEarth) April 15, 2020

