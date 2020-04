Una hora y con juguetes: cómo será la vuelta de los niños a las calles en España que podrían imitar otros países

“Es probable que algunos padres estén enfadados”, había dicho Diego Figuera, un psiquiatra del hospital San Carlos de Madrid que trabaja con niños a The New York Times. “¿Cómo les explicas que puedes sacar a tu perro a pasear, pero no a tu hijo?”. Figuera dijo que los expertos en salud pública y los epidemiólogos habían aconsejado al Ministerio de Salud de España que confinara a los niños al comienzo de la crisis porque les preocupaba que los niños pudieran transmitir el virus a las personas mayores.