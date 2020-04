Una mujer de 90 años muere tras renunciar a un respirador para cedérselo a los jóvenes

Dos sanitarios protegidos con mascarilla y gorro atienden a un paciente con coronavirus en el Hospital temporal de la Comunidad de Madrid habilitado en IFEMA, en Madrid (Ricardo Rubio / EP)

Una anciana belga de 90 años murió por coronavirus tras decidir renunciar a su respirador para cederlo a personas más jóvenes. El bonito gesto, que le costó la vida, ha dado la vuelta al mundo después que su hija explicara la historia.

This broke my heart.. 💔

Belgian woman, Suzanne Hoylaerts aged 90, dies of #Covid_19 after refusing a respirator, telling her doctors «Save it for the youngest [who need it most], I’ve already had a beautiful life.»

Not all #Heroes wear capes ! pic.twitter.com/NqxcaSXANT

