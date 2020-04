YPFB: Brasil pidió una reducción de 4 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano

El máximo ejecutivo de YPFB anunció que se está tratando de llegar a un acuerdo para evitar esa reducción que no está contemplada en la adenda del contrato con Petrobras.

eju.tv

YPFB confirmó que, desde el 4 de abril de este año, Brasil está comprando 10 millones de metros cúbico día de gas, lo que significa 4 millones menos que lo mínimo establecido en la última adenda suscrita con Bolivia. Así lo confirmó el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Herland Soliz.

El ejecutivo aseguró que se están haciendo las gestiones necesarias para poder llegar a un entendimiento con la brasileña Petrobras, que argumentó que esta baja en el volumen es por «fuerza mayor» debido a la reducción de la demanda, situación que «no podemos aceptar como fuerza mayor» esa situación, explicó Soliz.

«Vamos 30 años de hermandad entre Bolivia y Brasil (…) Estamos abiertos al diálogo, no hemos realizado ninguna demanda, estamos pidiendo toda la documentación, Petrobras está queriendo abrirse al diálogo. Esta pandemia (coronavirus) es algo que fue imprevisto para todos los países del mundo y también para YPFB y Petrobras», dijo en conferencia de prensa.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Soliz insistió en que Bolivia está haciendo todo lo que sea necesario para lograr una apertura de los altos ejecutivos de Petrobras, aunque por ahora solo se ha logrado esa predisposición por parte del nivel comercial.

Según el ejecutivo, dejar de enviar 4 millones de metros cúbicos al día sería poner en riesgo la producción de los pozos y, por lo tanto, podrá imposibilitar en un futuro una mayor venta de gas por parte de Bolivia. «Cuatro millones de metros cúbicos que son la diferencia quizás no parecen mucho para demanda de Brasil, pero para la demanda de Bolivia, que produce alrededor de 31 millones de metros cúbicos, significan el 12% de la producción nacional. Entonces, si dejamos de vender los 4 millones vamos a empezar a cerrar los pozos y eso crea un daño técnico a la formación, los reservorios van disminuyendo y a futuro hará que no podamos vender el gas necesario, porque disminuiría el nivel, no se trata de abrir y cerrar las válvulas. Estamos contentos con Petrobras, felicitamos su apertura en la adenda, pero ahora necesitamos esa misma apertura para que escuchen nuestras limitaciones técnicas que tenemos para bajar los 4 millones de metros cúbicos y que a la larga nos impediría suministrar al mismo mercado brasileño», insistió.

YPFB también confirmó que en este momento Argentina está comprando entre 10 a 11 millones de metros cúbicos por día, lo cual representa lo mínimo de acuerdo al contrato.

Fuente: Bolivia TV