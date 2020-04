YPFB confirma cobro de multa a Petrobras y no descarta arbitraje internacional

La reducción de 14 a 10 millones de metros cúbicos día (MMm3d) que hizo Petrobras a su demanda de gas natural de Bolivia, aduciendo una fuerza mayor, genera un daño económico al Estado y daño a los reservorios, por lo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) alista la documentación respectiva para cobrar la multa y no descarta ir a un arbitraje internacional si se diera el caso, informó hoy el presidente de la estatal petrolera, Herland Soliz.

“Nosotros no vamos a aceptar la fuerza mayor de Petrobras. Nosotros ya estamos teniendo toda la documentación necesaria para que, si nos vamos a un arbitraje, nos vamos a ir a un arbitraje, porque ya se había firmado un contrato”, dijo Soliz durante su intervención en la conferencia online denominada “Los efectos del Covid-19 en la industria petrolera”.

Explicó que los 4 MMm3d que se deja de exportar a Brasil no solamente afecta a la renta petrolera, sino también a las plantas y los reservorios para la reducción de la productividad de los campos. Subrayó que esta situación genera daños económicos al Estado y daños y perjuicios a YPFB.

“Ya nosotros estamos preparando toda la defensa correspondiente para no sólo cobrarle la multa correspondiente por no pagar ese take or pay a Petrobras, sino también si nos vamos a un arbitraje vamos a cobrar daños y perjuicios respecto al daño que nos ha ocasionado desde el 4 de abril hasta el presente”, precisó Soliz.

El ejecutivo de la estatal petrolera destacó la apertura que tuvo Petrobras para negociar la 8va adenda al contrato de exportación de gas que establece un volumen mínimo de 14 MMm3d y un máximo de 20 MMm3d, sin embargo, dijo que YPFB no está de acuerdo con la forma en la que Petrobras dejó de nominar los 4 MMm3d por motivos de baja demanda.

“Dentro de la adenda del contrato no menciona que por baja demanda hay una fuerza mayor, entonces está mal hecha su fuerza mayor, entonces nosotros vamos a cobrar todo lo que nos corresponde”, dijo Soliz.

Aclaró que YPFB no tiene algo en contra de Petrobras, pero corresponde tomar ese camino al haber un daño económico al Estado boliviano. Sin embargo, agregó que “seguramente vamos a llegar a un acuerdo próximamente”, ya que el encargado de negocios en Brasil, Marcelo Terceros, también realiza los oficios correspondientes en las negociaciones con Petrobras.

Fuente: Los Tiempos Digital