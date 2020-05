23 respuestas a dudas sobre el pago del Bono Universal

Luis Escóbar/ La Paz

Desde hoy, y por 90 días, el Gobierno comenzará a pagar los 500 bolivianos del Bono Universal, destinado a los ciudadanos de entre 18 y 60 años que no tienen ingresos ni reciben otro beneficio. Se prevé llegar a 3,5 millones de bolivianos.

El pago se realizará en las entidades financieras, de acuerdo a grupos de edad y cumpliendo las restricciones de circulación. Esta semana recibirán el bono los beneficiarios de entre 50 y 60 años. Hoy martes cobran sólo aquellos comprendidos en ese rango cuyos carnets terminen en 3 y 4.

El ministro de Economía, José Luis Parada, absolvió las principales interrogantes. ‘Estas, sus respuestas:

1. ¿Cómo sé si estoy habilitado para cobrar el Bono Universal?

Lo único que necesita para cobrar el Bono Universal es ser boliviano de entre 18 y 60 años y tener carnet de identidad. Se exceptúa a los ciudadanos que reciban el Bono Familia o los beneficiarios directos de la Canasta Familiar. Tampoco lo reciben las personas que cuenten con pensiones y rentas; ya sea por jubilación, vejez, beneméritos o viudez. También están excluidos los trabajadores del sector público y privado que figuran en la base de datos de las administradoras del Fondo de Pensiones.

2. Tengo una tienda y una bebé de meses. ¿Accedo al Bono?

El Bono Universal es para las personas que no reciben ningún otro tipo de bonos; ni que venga de la Canasta Familiar o Bono Familia. En este caso, sí le corresponde cobrar el Bono Universal de 500 bolivianos.

3. Mi contrato como consultor finalizó el 30 de marzo ¿Me corresponde el Bono Universal?

Si su contrato finalizó y como en este momento no tiene ingresos sí le corresponde.

4. Soy estudiante universitario de 17 años. ¿Podré cobrar el Bono Universal porque el de colegio no me corresponde?

El Decreto establece a los beneficiarios a partir de los 18 años y no le corresponde.

5. Quienes tienen un pequeño negocio, tienen NIT pero no facturan porque están en el Régimen Simplificado. ¿Cobran el Bono?

Sí, lo reciben

6. No recibo salario pero recojo el bono de mi hermana que está en colegio fiscal. ¿Me corresponde?

Al cobrar como apoderada del menor ya no le corresponde el Bono Universal

7. Los profesionales con NIT y que facturan pero por la emergencia no tienen ingresos o son muy bajos. ¿Podrán recibir el Bono?

En este caso, para las personas que tienen NIT y se redujo la actividad económica se abrió la posibilidad de usar los fondos en la banca y acceder a un crédito como empresa. Pero no puede acceder al Bono Universal.

8. Tengo un hijo que esta con su papá en otro departamento y yo estoy con dos hijos pequeños. ¿Me corresponde?

El esposo, al tener bajo su responsabilidad al niño como apoderado, podrá cobrar el Bono Familia. Usted, como tiene hijos y no está trabajando puede cobrar el Bono Universal

9. Si en una familia, la madre recibe el Bono Familia ¿El padre puede recibir el Bono Universal?

Si el padre de familia no tiene un ingreso, cuenta con el derecho de recibir el Bono Universal

10. Mi esposo es funcionario pero nos separamos y yo tengo dos niños. ¿Me corresponde el Bono?

Sí, le corresponde porque usted no tiene ingresos.

11 Las personas que dejaron de aportar para su jubilación. ¿Podrán cobrar el Bono Universal?

Sí, van a recibir este beneficio porque al no tener aportes quiere decir que no están trabajando .

12. Hace cinco años deje de trabajar y de aportar a AFP. ¿Estoy habilitada para el Bono Universal?

Sí, lo está.

13. Soy taxista y tengo una hija de 10 años que vive con su mamá después de nuestra separación. ¿Qué bono me corresponde?

Si la esposa tiene a su cargo su hija, ella va a ser la que cobre el Bono Familia y usted podrá cobrar el Bono Universal.

14. Mi madre tiene una ferretería. ¿Le corresponde el Bono?

Si tiene NIT y factura, no le corresponde.

15. Si en un familia, la madre cobra el Bono Familia y el padre no tiene sueldo del Estado. ¿Podría recibir el Bono Universal?

Sí, porque no tiene ningún ingreso y, por el otro lado, la madre que es apoderada de los hijos cobra el Bono Familia.

16. Soy un bachiller de 17 años y cumplo los 18 en la tercera semana de mayo, ¿me podré beneficiar?

Por el momento no está dentro del rango de beneficiarios, el DS establece que el Bono Universal se pagará a partir de los 18 años.

17. Los que cumplan el servicio militar, ¿tienen Bono Universal?

No tiene nada que ver el servicio militar; todas las personas entre los 18 y 60 años tienen derecho a este beneficio.

18. ¿Durante cuánto tiempo se podrá cobrar el Bono Universal?

La duración de todos los bonos es de 90 días, los recursos están garantizados y no hay necesidad de hacer filas. Pedimos a las personas no sacrificarse ni hacer fila desde la noche anterior. Queremos evitar la aglomeración de y les pedimos paciencia.

19. Tengo mi hijo en primaria ¿si cobro el Bono Familia me beneficiaré del Bono Universal?

Al beneficiarse del Bono Familia, se inhabilita para otro bono.

20. Cumplo 18 años en junio, ya no estoy en colegio. ¿Podré recibir el bono Universal?

No, porque la edad que se establece para el beneficio es para mayores de 18 y menores a 60 años.

21. Cobré la Renta Dignidad y la Canasta Familiar por mi abuela pero no vivo con ella. ¿Recibiré el Bono Universal?

Al ser apoderada ya no tiene derecho al Bono Universal.

22. Soy comerciante que no recibe ninguna renta pero aporto de forma voluntaria para mí jubilación ¿Recibiré el Bono?

Sí, porque está haciendo un esfuerzo para tener una jubilación con sus recursos propios y tiene derecho al Bono Universal.

23. Los internos de medicina que reciben menos del mínimo nacional y no tienen aportes a las AFP. ¿Reciben Bono Universal?

Sí, lo reciben.

Los ciudadanos entre 50 y 60 años, los primeros en cobrar

El Ministerio de Economía dispuso el pago del Bono Universal por grupos de edad y cumpliendo las restricciones de circulación. Las personas de ntre 50 y 60 años recibirán los 500 bolivianos esta semana.

Hoy cobran los beneficiarios que tengan carnets terminados en 3 y 4. Mañana miércoles, quienes tengan CI con la terminación en 5 y 6, y así de acuerdo a la restricción vigente.

Desde el siguiente martes se pagará a los beneficiarios de entre 40 y 49 años según las normas de circulación La tercera semana de mayo, cobrarán aquellos que tengan entre 30 y 39 años.

La cuarta semana, desde el martes 26 de mayo, llegará la gente de entre 20 y 29 años; y en la quinta semana, desde el martes 2 de junio, a los entre 18 y 19 años. En todos los casos se podrá continuar el pago a los beneficiarios del grupo anterior al que le antecede..

El Ministerio de Economía, además, habilitará una página web para consultas en la dirección: Bolivia segura (www.boliviasegura.gob.bo/). Allí también se podrán hacer reclamos documentados.

“En el caso de que persona esté excluida del pago del Bono Universal haga el cobro o que haya cobrado en más de una ocasión, será pasible a proceso penal y de los que correspondan para la recuperación de los recursos”, advierte un comunicado oficial.

Fuente: paginasiete.bo