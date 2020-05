El COE departamental de La Paz reunidos en la más reciente cita, en abril.

Antes del 11 de mayo, la fecha establecida por el Gobierno central para una nueva evaluación de la cuarentena, las regiones y municipios del país sabrán la categoría que han alcanzado en función del número de casos de COVID-19 (riesgo alto, medio o moderado) y en La Paz, el Gobernador y los alcaldes de La Paz y El Alto no consiguen coordinar juntos tareas previas.

El burgomaestre paceño, Luis Revilla, reclama la asistencia del gobernador Félix Patzi a las reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de La Paz y éste responde que su presencia no corresponde dado que el Gobierno asumió las competencias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) que eran tuición suya.

Revilla informó que el COE de La Paz coordinó el jueves 30 de abril tareas para lograr la flexibilización de la cuarentena desde el 11 de mayo, cita a la que faltó Patzi. “Como instancia de coordinación departamental se ha definido que se solicite la presencia del Gobernador, hay muchas cosas que coordinar, que van más allá del Sedes”, dijo.

Forman parte de este COE, la Gobernación, las Alcaldías de La Paz y El Alto, la Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Obras Públicas, de Salud y de Educación, nombrados por la Presidenta Jeanine Áñez para la coordinación de acciones en las regiones.

Patzi afirma que no le compete la labor

“Una cosa es el COE departamental, al cual yo convoco, y luego están las reuniones a nivel central dirigidas por los ministros encargados de departamentos en las que yo estaba participando, pero desde que ya no tengo competencia en salud ya no debo participar. Como la competencia de salud pasó, en términos de gestión técnica y administrativa, plenamente al Ministerio de Salud ya no tengo ningún rol”, afirmó Patzi.

La autoridad edil argumentó que es necesaria la presencia de Patzi para definir las estrategias de reactivación de algunos sectores del departamento. Los municipios de La Paz y El Alto apuntan a retomar algunas actividades desde el 11 de mayo, con la cuarentena dinámica. La Gobernación “tiene competencia en el ámbito del transporte y en muchas otras materias que tiene que ver con el área metropolitana de La Paz”, enfatizó Revilla.

Según Patzi, Revilla se arroga atribuciones que no le competen al pretender convocarlo a una reunión de ese tipo. “Yo soy el que conduce a los 87 municipios, ahora si cada alcalde quiere reunirse, que me solicite (una cita)”, dijo el Gobernador y luego añadió: “Además aquí hay plazos bien concretos. Hay un decreto que establece que hasta el 10 de mayo se continúa con la cuarentena total, después yo voy a convocar, entre el 9 y el 10, a un COE departamental para decidir la situación del departamento”.

Intervención del Sedes

El 16 de abril, el Ministerio de Salud resolvió que el Sedes La Paz pase a dependencia directa de esa cartera de Estado “de manera excepcional, por el tiempo que se extienda la emergencia sanitaria”. René Sahonero fue posesionado como director interino bajo dependencia directa del ministro Marcelo Navajas, en reemplazo de Freddy Valle, quien fue posesionado por Patzi.

Para Patzi, la Gobernación, a través del Sedes, es un “obstáculo” para el frente político liderado por Áñez, del que forman parte Revilla y Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto.

“Si el bloque único, de un mismo partido, nos saca adelante en esta situación, pues no me opongo y estaremos siempre para servir al departamento”, dijo entonces, Patzi.

Fuente: La Razón