Aisem investigada: Hay retrasos en las compras médicas en plena crisis sanitaria

En la peor crisis sanitaria del país, las adquisiciones de insumos hospitalarios se ven retrasadas por las investigación a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem). Mientras que el ministerio Salud dice que las oficinas encargadas de esa labor siguen funcionando, las gestiones de las alcaldías de La Paz y El Alto para comprar pruebas de Covid-19 no tienen respuesta.

Los legisladores desconocen la situación de la Aisem de la que también depende el equipamiento del hospital de Montero, entregado ayer por el Gobierno.

“No están paralizados, son procesos que ya estaban en camino por lo tanto estamos esperando que se nos informen la fecha de llegada, de recepción, etc. La investigación que se está realizando a la Aisem es independiente de todos estos procesos. No puedo responder nada que esté relacionado con la investigación porque no quiero entorpecer el caso”, manifestó la nueva ministra de Salud, Eidy Roca.

El pasado 20 de mayo, se allanó las oficinas del la Aisem para el secuestro de documentación y equipos informáticos que pudieran contener información sobre el sobreprecio en la compra de los 170 ventiladores pulmonares. La jornada terminó con la detención de cuatro personas y el precintado de las oficinas que paralizó las funciones de la agencia descentralizada.

“Aunque las oficinas ya se han desprecintado no hemos tenido respuestas a las gestiones que La Paz y El Alto hacíamos para comprar pruebas de coronavirus. Esperamos que haya alguna solución”, afirmó el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Por separado, los diputados Luis Felipe Dorado (UD) y Edgar Montaño (MAS) indicaron que se desconoce la cantidad de contratos que cursan al interior de la Aisem y su situación.

“Es algo que se debe investigar, y lo haremos a partir de la siguiente semana, desde las comisiones que se han creado en la Asamblea Legislativa”, aseguró Dorado.

Compras y labores de la Aisem

La estatal fue creada el 24 de agosto de 2017, bajo el Decreto Supremo Nº 3293 como una institución descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Salud. Entre sus atribuciones están las de ejecutar programas y proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de Institutos de Cuarto Nivel, además de fiscalizarlos, monitorearlos y evaluarlos.

Para su financiamiento, la Aisem puede acceder a recursos del Tesoro General de la Nación, a créditos externos e internos; donaciones y transferencias de entidades territoriales autónomas. También está autorizada a realizar transferencias público-privadas de equipamiento médico a organizaciones sin fines de lucro u organizaciones indígena originario campesinas que presten servicios de salud.

Ante la emergencia que vive el país, el Gobierno transitorio amplió las competencias de la agencia estatal mediante el Decreto Supremo 4224 del 24 de abril de 2020. En su artículo único, el DS autoriza a la Aisem “mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria nacional” a gestionar y adquirir reactivos e insumos, medicamentos, dispositivos médicos consumibles, repuestos para el mantenimiento del equipamiento y contratar recursos humanos. Para el cumplimiento de lo señalado se le otorgó el permiso de “efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias”.

Con esta disposición las compras de equipos, insumos y otros destinados a la lucha contra el coronavirus se centralizaron en la entidad. Esto se sumó a la autorización de hacer compras directas sin necesidad de publicarlas -de forma inmediata- en el Sicoes, lo dificulta el seguimiento público a las adquisiciones e impide saber cuántos procesos están retrasados como ocurre en el caso de la adquisición de pruebas para La Paz y El Alto.

“La idea era que La Paz y El Alto, en conjunto, podamos adquirir 500.000 pruebas (para coronavirus). Lamentablemente esto se ha detenido por los hechos irregulares dentro de la Aisem. Estamos esperando que el ministerio pueda disponer si otra de sus unidades tiene disposición de asumir las autorizaciones que por norma tiene a su cargo la Aisem”, explicó el alcalde Revilla.

Aunque la ministra Roca aseguró que las otras adquisiciones médicas de la Aisem ya están en proceso y que sólo se espera las entregas, en el Sicoes figura un informe que da cuenta de ocho contratos fallidos -para la compra de equipos e insumos para instalar 500 camas de terapia intensiva- que debían ser licitados nuevamente.

No hay documentación pública que confirme si se realizaron esas adquisiciones comprometidas por el Gobierno.

Reserva y denuncias

Reserva El 27 de mayo, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa anunció que el caso de la presunta compra irregular de respiradores para la lucha contra Covid-19 fue declarado en reserva por 10 días.

Bs 193,2 millones en 13 contratos

Desde su creación la Aisem manejó un presupuesto de al menos 4.543 millones de bolivianos. Por la emergencia sanitaria, solo en 13 contratos relacionados a Covid-19 administró 193,2 millones de bolivianos de préstamos del BID para diferentes programas.

Según la página web de la agencia, en 2017 la Aisem disponía de 684, 2 millones de bolivianos como patrimonio. En los años siguientes el Presupuesto General del Estado le otorgó: 1.010 millones de bolivianos en 2018; 1.463 millones en 2019; y 1.385 millones en 2020. Este dinero era para el funcionamiento de la institución e inversión en proyectos.

Pero el dinero que administraba en contratos era mucho más. Sólo en 13 adjudicaciones publicadas en el Sicoes en la primera quincena de mayo, invirtió 193.211.200 bolivianos. Estas compras se hicieron con fondos redireccionados -en el marco de la emergencia- de préstamos del BID para otros programas.

“Hice un pedido para que el Ministerio Público y la contraloría intervengan la Aisem. Es necesario que todos los bolivianos nos enteremos de todos los contratos y las inversiones que se hacen en el marco de la lucha contra el coronavirus. Nos preocupa que se este manejando estas compras como gastos reservados y no se quiera que el pueblo se entere e los gastos que se hace”, afirmó el diputado Luis Felipe Dorado (UD).

Los 170 respiradores

El 14 de mayo, la presidenta Jeanine Áñez recibió 170 respiradores, que según su explicación serían un complemento a 500 ventiladores mecánicos para las UTI.

Utilidad La compra generó polémica primero porque los aparatos no eran aptos para terapia intensiva. El entonces ministro Marcelo Navajas afirmó que los equipos eran de emergencia y salvaban vidas.

Corrupción Según los contratos estos equipos fueron comprados en España en 28 mil dólares con un crédito del BID, pero otra empresa los cotizó en 12 mil. En fábrica el costo era 7.128.

Auditoría La Presidenta anunció una investigación del caso, además de una auditoría a todas las compras hechas por la Aisem desde su creación.

Detenidos El 19 de mayo se detuvo a al responsable jurídico del Ministerio de Salud, al director de la Aisem y al entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas.

Contratos Los contratos de la compra de los respiradores y otras no fueron publicados. Una funcionaria advirtió la mala calidad de los equipos, pese a ello la adquisición fue acelerada.

Justicia El ministro de Justicia Álvaro Coimbra señaló que el 15 de mayo recibió una denuncia anónima sobre el caso. Se pidió la documentación a la Aisem pero esta se negó a entregarla.

