Aislan a 19 reclusos de Palmasola, tras la muerte de un reo por Covid-19

Javier Issa. Foto de archivo (Internet)

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, informó que 19 reclusos que estuvieron en contacto con el reo fallecido hoy por Covid-19 en Palmasola, guardan aislamiento en un recinto que fue habilitado en el penal cruceño. «Se habilitó la guardería para este fin», aseguró, y dijo que también un grupo de policías fueron puestos en cuarentena.

Los reos del penal cruceño se amotinaron en las últimas horas en protesta por la falta de atención a los reclusos en medio de la pandemia del coronavirus y tras la muerte de un recluso, además denunciaron que varios se encuentran con síntomas del virus. Ante la presión cuatro reos del PC-4, fueron sacados del penal y trasladados a un hospital de la ciudad.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

El viceministro Issa, en declaraciones al programa Que no me Pierda, de la red Uno, explicó que el reo que falleció no se habría contagiado en el penal, sino que al adolecer de cardiopatía y diabetes, era llevado con frecuencia a hospitales para su atención. «Es muy probable que allí se haya contagiado con el Covid-19», dijo la autoridad, aunque tampoco descartó que el contagio haya llegado por algun producto o material ingresado al penal.

Issa insistió que el gobierno ha tomado las precauciones para evitar el contagio masivo de los reclusos en los penales, evitando en primer lugar el contacto con las visitas del exterior, aunque reconoció que las condiciones y la infraestructura en las cárceles son precarias. Por eso mismo dijo que se instruyó dar más celeridad al proceso de indulto de los reclusos que cumplan con determinados requisitos.

eju.tv /L.M.

Nota relacionada: Reos levantan el motín en Palmasola y demandan atención médica y celeridad judicial