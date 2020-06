Alcaldes de Culpina y Villa Charcas niegan haber consumido bebidas alcohólicas con su par de Camargo

Las autoridades responden a las vinculaciones realizadas por la Fiscalía; una aclara que ni siquiera viajó ese día y otra asegura que se fue antes de lo ocurrido





Vista panorámimca del centro poblado de Camargo.



Alcaldía de Camargo/ Archivo

Los alcaldes de Villa Charcas, Juan Rodríguez, y de Culpina, Wilfredo Aguirre, negaron este domingo haber consumido bebidas alcohólicas con su homólogo de Camargo, Valentín Cruz, aprehendido el sábado por vulnerar la cuarentena, y rechazaron las declaraciones de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó este domingo que supuestamente ambas autoridades habrían estado consumiendo bebidas espirituosas con el burgomaestre de Camargo, quien fue aprehendido y será imputado por delitos contra la salud pública y desobediencia a la autoridad.

Esta aseveración fue rotundamente rechazada por ambos alcaldes; es más, Aguirre afirmó que no viajó a ese municipio y delegó a dos funcionarios de esa comuna porque ya tenía agendada una reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM).

“Quiero ser sincero, el día de ayer (por el sábado) yo no he bajado a Camargo, he delegado una comisión para que vaya a recoger esos equipos de bioseguridad que tenía que darnos la Gobernación (…) solamente he mandado al responsable de Recursos Humanos con el chofer, ellos han ido a recoger para Culpina, así que es totalmente falso que mi persona haya estado en Camargo”, detalló en contacto con Correo del Sur Digital.

Añadió que desde las 14:00 asistió a la reunión del COEM de su municipio para determinar el tipo de cuarentena que se iba a implementar en dicho municipio y que las personas delegadas retornaron antes del inicio de la misma.

“Yo tenía una convocatoria del COEM (…) Ellos han ido y han vuelto justo cuando ya teníamos que iniciar la reunión nosotros y no he tenido la oportunidad para poderles preguntar; cuando estuvimos en media reunión salió en las redes sociales que lo habían capturado al Alcalde de Camargo”.

Por su parte, Rodríguez relató que estuvo en dicha población desde la mañana hasta las 13:30, aproximadamente y que solamente asistió al acto de entrega del material de bioseguridad y que desconoce los motivos y el momento de la aprehensión de su homólogo.

“En la reunión sí estuve (…) no he visto, no sé qué habrá pasado; hemos ido a recibir material de bioseguridad”, aseveró la autoridad.

Negó haber consumido bebidas alcohólicas con Cruz y otras personas como señala la Fiscalía, que adelantó la ampliación de la investigación contra los presentes en la bodega en la que fue encontrado el Alcalde de Camargo.