Andrea Bocelli tuvo coronavirus, donó plasma y criticó el miedo al Covid-19 «como si fuera lepra»

El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo coronavirus a principios de marzo pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos, según reconoció hoy martes a la salida del hospital de Pisa (norte), al que acudió para donar plasma.

El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, declaró a los medios.

Bocelli acudió junto a su esposa esta mañana al hospital Cisanello de Pisa, ambos protegidos con mascarillas, para donar plasma para la investigación de esta enfermedad.

“Fue terrible, toda mi familia estaba contaminada”, dijo a periodistas en la salida del hospital. “Todos tuvimos fiebre, aunque afortunadamente no era alta, con estornudos y tos”, agregó.

Lo que no es normal es el comportamiento de quienes aún temen hoy este virus como la lepra y un país que está de rodillas

“Tuve que cancelar muchos conciertos… Fue como vivir una pesadilla porque sentí que ya no tenía el control de las cosas. Esperaba despertar en cualquier momento”, dijo, según reporta La Repubblica. “El hecho de que un virus de la misma familia de los virus de la gripe, del resfriado, del dolor de garganta, pueda poner de rodillas al mundo entero es algo que todavía me cuesta asimilar”.

El cantante también reflexionó sobre la emergencia y las consecuencias de la cuarentena que en Italia, uno de los países más golpeados por el brote, duró más de dos meses.

“Hay muchas reflexiones que hacer, gracias a Dios que no desempeño roles políticos, por lo tanto, no estoy llamado a tomar decisiones y ni siquiera me gustaría estar en el lugar de quienes deben tomarlas”, dijo el cantante. “Entiendo que hubo un momento muy complicado cuando hubo una emergencia en los hospitales, pero miro a mi alrededor y ahora veo una situación que es absolutamente normal, lo que no es normal es el comportamiento de quienes aún temen hoy este virus como la lepra y un país que está de rodillas porque las actividades no logran reanudarse”.

Respondiendo a los periodistas que le preguntaron si creía que había demasiado alarmismo, Bocelli afirmó: “En esta etapa, tengo ganas de decir que sí, al principio era correcto y justificado especialmente por aquellos que tenían que tomar decisiones importantes porque era la vida de mucha gente. Ahora que han pasado dos o tres meses comenzamos a tener los remedios, a comprender que el virus se ha debilitado: no soy virólogo ni especialista en enfermedades infecciosas, pero todos hemos leído mucho y creo que hay evaluaciones hacer, especialmente sobre los datos”.

En un comunicado el hospital agradeció al cantante la donación, que servirá para el estudio “Tsunami”, un experimento nacional que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han pasado el coronavirus en el tratamiento contra el mismo.

Una de las posibilidades exploradas por los científicos para tratar a los pacientes afectados por Covid-19 es inyectarles el plasma de pacientes que han superado la enfermedad, ya que contiene anticuerpos potencialmente beneficiosos.

Un mes después de que le confirmaran que era positivo al coronavirus, el 12 de abril, Bocelli dio un concierto en el Duomo de Milán, la catedral gótica de la capital económica de Italia, ante una ciudad vacía y en luto por la pandemia.

Durante el concierto, organizado con ocasión de la Pascua, el artista cantó en solitario un programa que incluía música sagrada.

Italia ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus, que ha causado la muerte en casi tres meses de más de 32.000 personas, según el último informe oficial.

Bocelli ha participado en varias iniciativas de solidaridad, entre ellas el concierto por internet ‘One world together at home’, convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Lady Gaga.

(Con información de EFE y AFP)

Fuente: infobae.com