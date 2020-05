Añez asegura que se devolverá hasta el último centavo por sobreprecio en respiradores

La presidenta Jeanine Áñez expresó su indignación por la supuesta corrupción en la compra de los 170 respiradores de una empresa de España y se comprometió a que se devuelva todo el dinero que se hubiese robado en este hecho que ya está siendo investigado. Asimismo, se comprometió a transparentar cada una de las compras difundiendo en las redes sociales cada detalle de las adquisiciones por la pandemia en el país.

«Me comprometo a que todo el dinero que se hubiera robado, sea devuelto«, dijo en un mensaje difundido la noche de hoy.

«Me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo caiga quien caiga. Me comprometo a seguir trabajando con todo mi esfuerzo para seguir equipando hospitales con transparencia, para eso haremos que cada compra sea revisada por el público en las redes», concluyó.

La tarde de hoy, la Policía detuvo al jefe de adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, quien ha sido trasladado a la Felcc, donde prestará sus declaraciones.

Fuente: Ministerio de la Presidencia