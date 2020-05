Beni: En San Ramón están desesperados, cada día mueren 2 personas con síntomas de Covid-19, desde hace 8 días

Los pobladores están atemorizados por los contagios y el único centro de salud ha colapsado.

La Paz, 29 de mayo (ANF). – Los habitantes del municipio beniano de San Ramón están desesperados por la propagación de contagios de coronavirus (Covid-19). Afirman que cada día mueren al menos dos personas, aparentemente con síntomas del virus desde el pasado 22 de mayo, cuando el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni confirmó un fallecido en esa localidad.

Desde esa fecha, los pobladores contabilizaron 18 decesos, que presumen es a causa del virus, ya que las autoridades sanitarias no confirman por falta de pruebas. El Sedes de Beni, en su reporte diario del jueves, informó que solo hay un contagiado en San Ramón y un deceso, pero los habitantes aseveran que son más de los que se muestra en el reporte epidemiológico.

“Desde que se reportó el primer fallecido por Covid-19, el pasado 22 de mayo, nosotros estamos contando desde ese día, cuántas personas están muriendo y son como 18, todos han muerto con síntomas del coronavirus, tenían dificultad respiratoria, fiebre e incluso recibían oxígeno. Anoche han muerto dos y está madrugada, uno, tuvieron que sacarle oxígeno porque ya no hay”, relata a ANF, Ericka Rodríguez, miembro de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

Rodríguez asevera que pese a que el Sedes, en su reporte oficial, informa que hay un solo positivo en ese municipio, agrega que hay 19 personas internadas, todos con los síntomas de la enfermedad y la mayoría con oxígeno. Cuentan que no pueden confirmar que sean positivos debido a la falta de pruebas para detectar el virus pero señalan que, para confirmar al único paciente reportado oficialmente, incluso tuvieron que “prestarse” la prueba de un municipio cercano.

Sin embargo, señala que después de tanto insistir, el jueves llegaron 50 pruebas para Covid-19, que se aplicaron a los casos más graves y que en los próximos días se conocerán los resultados.

“No se hacen pruebas porque no hay recursos, ayer (jueves) se gestionaron 50 que se han aplicado a los pacientes más graves. Hay mucho pánico porque toda la gente está resfriada y no sabemos cuántos tienen coronavirus o sólo tienen gripe, hay un miedo porque hay personas que no pueden respirar, tienen los síntomas. Cada día mueren dos personas con síntomas del Covid-19”, afirma.

El Centro de Salud Integral de San Ramón, que es el único establecimiento de salud del lugar, está colapsado e incluso hay médicos y enfermeras que tienen síntomas del Covid-19 y se encuentran en aislamiento, solo unos cuantos atienden a los enfermos.

La concejala de San Ramón, Belsa Ribera Leigue, relata, mediante un video publicado por el diario La Palabra del Beni, que las familias viven en extrema preocupación debido a los casos positivos, sospechosos y fallecimientos a causa del coronavirus en ese municipio, ubicado en la provincia Mamoré.

Ribera agrega que los chóferes de las dos únicas ambulancias también se encuentran enfermos, al igual que el alcalde de ese municipio. Implora por ayuda.

“Queremos pedirles a las autoridades, a nuestra Bolivia, que nos ayude porque San Ramón se encuentra abandonado, necesita de médicos, no tenemos chóferes para las dos únicas ambulancias que tenemos. Nuestro alcalde está enfermo, nuestros médicos se están enfermando (…). Queremos que nos ayuden porque la gente se está muriendo, nuestra gente está con miedo”, asevera.

La concejala agregó que cada día mueren las personas a causa del virus en ese municipio que tiene una población de casi 5.000 habitantes.

De acuerdo a Canal TV de San Ramón, por la desesperación los pobladores hacen largas filas en las farmacias en busca de medicamentos e incluso, aseveran, que hay fármacos como el paracetamol y el mentisan que escasean ante la demanda, por el miedo al Covid-19. Otras boticas ya están cerradas por falta de las medicinas.

“Los pocos medicamentos que llegan se acaban en menos de una hora. nuestra gente está desesperada”, informa el medio de comunicación.

De acuerdo al cuarto Reporte del Índice de Riesgo Municipal del Ministerio de Salud emitido este viernes, San Ramón pasó de riesgo medio a alto por el incremento de casos de Covid-19.

Hasta la fecha, el departamento de Beni tiene 1,506 positivos y 84 decesos por el coronavirus, el segundo departamento en número de casos confirmados acumulados y de fallecimientos.

