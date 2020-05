Caranavi recibe a médicos con aplausos

Con aplausos y banderas blancas, 39 médicos fueron recibidos en la población de Caranavi, de donde se replegaronel miércoles tras recibir agresiones y amenazas.

Los médicos y enfermeras viajaron con el ministro de Obras Públicas,Iván Arias, y el gobernador paceño, Félix Patzi, el director del Sedes, René Sahonero. La comisión fue recibida en el municipio del norte de La Paz con un acto de bienvenida.

«Al personal médico como les decía en los buses, no se sientan abandonados, aquí hay autoridades municipales, departamentales y nacionales que van a hacer respetar al personal médico, porque de ellos depende nuestra vida, de ellos depende que no estemos como en otros países no pensando en hospitales, sino pensando en cementerios», dijo el ministro Arias

Tras registrarse dos casos en Caranavi, el personal del hospital tuvo que guardar cuarentena en un hotel local pero fue agredido por algunos pobladores que irracionalmente exigía su expulsión del pueblo.

Los médicos se replegaron con sus familias y guardaron cuarentena en el Centro de Aislamiento de La Paz. Ayer domingo, después de dar negativo a las pruebas de Covid-19, 88 personas fueron dadas de alta.