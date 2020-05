Centro Nostas: ‘La Ivermectina la producimos con materias primas que garantizan sus resultados’

La doctora Carola Nostas, del centro Nostas SRL, reveló que se está trabajando con el Dr. Herland Vaca Díez y la alcaldesa Angélica Sosa para bajar la curva y evitar que los pacientes con coronavirus lleguen a un estado grave.

«Lo que queremos es acabar con la contaminación, pararla ya evitando que haya más, cubriendo las necesidades que se tiene podríamos terminar con esta cuarentena lo más pronto posible, sin que nadie llegue a un proceso grave, lo que queremos es cortar (el coronavirus) en un inicio», expresó la doctora Carola Nostas, responsable del centro dermoestético Nostas SRL.

El laboratorio Nostas produce este fármaco y hoy lo comercializa ante la expectativa de que sea un buen tratamiento para los pacientes que contraen el Covid-19.

La doctora Nostas aclara que no es un fármaco «preventivo» del coronavirus, sino que debe ser utilizado cuando se tiene los primeros síntomas. «Si fuese otro momento, podrías tomarlo para los parásitos o incluso la sarna, porque funciona espectacularmente, pero en este momento se debe usar cuando la persona tiene síntomas del coronavirus, es decir, si no puede oler, no puede sentir el sabor o se siente mal del cuerpo», explicó.

Según la especialista, no se debe aplicar a menores con menos de 15 kilos de peso. «No está prohibido su consumo, está aprobado para los animales y para los seres humanos. Cuando yo hacía mi especialidad en Brasil ya era de venta libre, sin necesidad de receta, pero en este momento estamos dando recetas y siguiendo todos los protocolos. No es tóxico», aclaró y admitió que si alguien siente que le hace mal al hígado, es porque al morir los parásitos se genera ese tipo de efecto.

«Es un medicamento que lo producimos con materias primas de primera calidad, lo que garantiza sus resultados. Lo vendemos en varias farmacias. La cápsula cuesta Bs 10 y el jarabe tiene 50 ml que equivalen a cinco cápsulas, lo que le sale barato a personas que tienen muchos menores en la casa», dijo.

Nostas adelantó que se está trabajando de la mano del nefrólogo y médico intensivista Herland Vaca Díez. «El doctor va a ser el jefe director de cómo vamos a hacer todos lo mismo, porque todos tenemos que salir de esto, eso es lo que quiere la señora Angélica (Sosa) y eso es lo que vamos a conseguir si Dios quiere», concluyó.

