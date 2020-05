Cochabamba: Hay dos médicos con Covid-19; descartan colapso del hospital Solomon

El director del hospital Solomon Klein de Sacaba y centinela de Covid-19, Grover León, se halla estable luego de conocer que dio positivo a coronavirus. En tanto, que de los 12 trabajadores aislados, 11 dieron negativo y uno positivo.

La responsable de la Red de Salud VI de Sacaba, Elizabeth Mareño, informó que los 11 profesionales en salud que estaban aislados retornaron a trabajar tras conocer que el resultado de sus pruebas dio negativos. Rechazó que el hospital Solomon Klein esté al borde del colapso como informó el Sedes.

“Tenemos dos personas del área en aislamiento, pero están estables, no presentan ninguna sintomatología complicada y aguardan las pruebas para hacer el descarte, uno de ellos es el director del hospital”, afirmó.

El director del Solomon Klein, Grover León, señaló en contacto con Los Tiempos que no se siente indispuesto y mencionó que los síntomas que sintió son tos y dolor de garganta.

“Estoy bien, sigo trabajando monitoreando para habilitar cama para uno u otro paciente. Eso me mantiene menos deprimido”, contó.

León mencionó que lo único que le preocupa es presentar dificultades respiratorias, porque esto podría generar una internación en terapia intermedia o intensiva.

“La patología aún es desconocida, mantengo contacto con dos colegas de Santa Cruz que me indican que las complicaciones aparecen de repente. Aún no sé en qué periodo me encuentro, porque muchos dicen que se cuenta desde el día del contacto directo y otros lo contabilizan de cuando se confirmó”, detalló.

Se prevé que el director permanezca una semana más en confinamiento para luego determinar si corresponde o no el alta médica. Por temas de confidencialidad se desconocen mayores datos sobre el otro médico.

Respecto a la situación del hospital, Mareño enfatizó que aún no existe saturación y puntualizó que tienen disponibles dos camas de terapia intensiva y tres de intermedia.

“Tenemos libres camas de internación en el segundo y tercer piso. Sólo tenemos un paciente en terapia intensiva”, añadió.

SACABA REGISTRA 77 CASOS Y RESTRICCIONES NO SE CUMPLEN

REDACCIÓN CENTRAL

Los controles para que la población cumpla con las restricciones para contener la pandemia de la Covid-19 tropieza con dificultades en Sacaba, pese a los esfuerzos de la Policía, el Ejército y los guardas municipales.

El municipio suma 77 casos positivos de coronavirus, cuatro fallecidos y sólo un paciente recuperado a la fecha.

La responsable de la Red de Salud VI de Sacaba, Elizabeth Mareño, expresó que alarma el aumento de casos debido a que sólo en una semana se detectaron 26.

“Hace una semana teníamos 51, ahora estamos con 77. Tenemos tres focos familiares, una buena parte de nuestros pacientes están estables y en aislamiento domiciliario. Los que tienen síntomas leves están en el hospital Solomon Klein”, remarcó.

Mareño dijo que los primeros casos fueron importados de Beni y Santa Cruz y agregó que con el paso de las semanas la cifra de personas con Covid-19 aumentó por el contacto. “El COE puede decidir medidas, pero lamentablemente la población se cansó de hacer cuarentena por el tema económico”, aseveró.

El 18 de mayo la Alcaldía de Sacaba puso en vigencia una resolución para restringir la atención en bancos, mercados y la circulación de vehículos sólo por tres días: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 12:00.

La responsable de la red de salud agregó que el viernes en una reunión del Comité de Operaciones de Emergencias se definirán nuevas estrategias.

Fuente: Los Tiempos Digital