Cochabamba se aferra a cuarentena, pero crece descontento de sectores

Los siete municipios del eje metropolitano, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, decidieron mantener la cuarentena total hasta el 31 de mayo para evitar la propagación de la pandemia de Covid-19. La determinación causó malestar en sectores de empresarios, transportistas y gremiales.

El Consejo Metropolitano Kanata también determinó otros 13 puntos en los cuales exige al Gobierno central la transferencia de recursos económicos en favor de los municipios, ítems para los médicos que aún trabajan a contrato, la liberación de 5 mil reactivos donados por Bélgica para pruebas de Covid-19 entre otros.

Los alcaldes de Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe, Sacaba y Tiquipaya señalaron que Cochabamba sigue en un alto riesgo de propagación del virus y no tiene las condiciones hospitalarias para atender un aumento de casos, como sucedió en Beni y Santa Cruz.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, se mostró molesto por la determinación de ampliar la cuarentena sin que se haya coordinado con los sectores productivos.

“Para nosotros no es fácil parar 45 días; encima nos sacan normativas que nos obligan a no despedir empleados, los intereses bancarios siguen corriendo, tenemos que pagar impuestos, luego sueldos. ¡Oigan!, los empresarios no somos magos”, señaló Bellott.

De la misma manera el dirigente del Transporte Federado, José Orellana, expresó su preocupación porque las autoridades “están tomando actitudes nada coherentes” y están ocasionando un daño irreparable al autotransporte.

“Esta determinación la han tomado sin tomar en cuenta el componente social. Nosotros dábamos por seguro que a partir del lunes íbamos a trabajar porque Cochabamba está en el riesgo medio. Nosotros guardamos la cuarentena en nuestras casas mientras otros, como los mototaxis están trabajando normal”, cuestionó Orellana.

El dirigente de la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (Aramco), Mauricio Leoni, señaló que pedirá a las autoridades que por lo menos permita trabajar a este sector haciendo entregas a domicilio “porque los deliverys (repartidores) están haciendo las entregas a un costo muy elevado”.

El reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), del jueves 7 de mayo, da cuenta de 82 casos de personas que tienen la enfermedad causada por la pandemia en 10 municipios de Cochabamba: Cercado (32), Quillacollo (18), Santiváñez (12), Punata (8), Omereque (5), Cliza (2), Sacaba (2), Vinto (1), Colcapirhua (1) y Chimoré (1).

Los siete municipios del eje consideran que el riesgo de contagio está latente.

FEJUVE PIDE PLAN CONTRA COVID-19 Y SEDES DICE QUE HAY MÁS CASOS

REDACCIÓN CENTRAL

La Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba (Fejuve) condena que a dos meses de la cuarentena las autoridades nacionales y subnacionales no tengan un plan de lucha contra el coronavirus para reducir el contagio masivo. Así lo hicieron conocer ayer mediante un pronunciamiento del comité ejecutivo. Además, piden que se realicen reuniones de coordinación entre ambos entes gubernamentales.

“Exigimos un plan de lucha contra la Covid-19, en el cual exista redes de laboratorio de detección rápida y aplicaciones móviles de rastrear y el fortalecimiento del sistema de salud con equipamiento y personal suficiente y e insumos y equipos de bioseguridad”, señala parte del pronunciamiento.

En tanto, el concejal Joel Flores manifestó que Cochabamba debía ingresar en una cuarentena dinámica, porque son muchos los sectores perjudicados. El director del Sedes, Yercin Mamani, señaló que por la falta de reactivos no se hizo la cantidad adecuada de controles a la población y estima que la cifra real es de tres veces más a la reportada hasta la fecha, de 82, “porque hay un 30 por ciento de asintomáticos” que pueden estar contagiando sin darse cuenta.

“Probablemente estemos en un fenómeno iceberg (…) desde el punto de vista epidemiológico significa que nosotros tenemos un número pequeño de casos que estamos detectando; sin embargo, la cantidad de casos que no están detectados es mucho mayor”, dijo a los medios.

Fuente: Los Tiempos Digital