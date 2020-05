Cónsul en Barcelona: «Salud sabía de una oferta más económica antes de comprar»

Sergio Mendoza / La Paz

El cónsul general de Bolivia en Barcelona, David Pareja Lozada, explicó que el Ministerio de Salud sabía que había una oferta de los mismos respiradores que se compraron, pero a la mitad del precio que se pagó. Sin embargo, se procedió a la firma del contrato con el proponente más caro (IME Consulting), con quien se tenía fluido contacto y hasta se le había permitido usar las oficinas consulares para trabajar.

El asesor jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela (detenido), le pidió a Pareja, a nombre del ministro Marcelo Navajas, que verifique la existencia de los ventiladores adquiridos. Pero no se le pidió verificar la propuesta más económica.

A continuación la entrevista con este medio. Se la puede oír completa en el audio adjunto.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

¿Cómo se negoció la compra de estos 170 equipos y cuál fue el rol de usted?

Se negocia a través del Ministerio de Salud. Me solicitan a través del Ministerio de Salud que yo vaya y verifique que existían los 170 respiradores y que verifique que la empresa existe.

¿Ese fue su único rol?

Correcto, y que se llegue a enviar a Bolivia en el tiempo que tenía que llegar.

En la carta que envía a la canciller Longaric usted señala que la operación estaba en peligro porque había una oferta de otra empresa con los mismos respiradores que estaban a mitad de precio, ¿qué pasó con esa oferta?

Yo no manejaba la oferta ni manejaba nada. A mí me informaron a través del Ministerio de Salud de esta otra oferta y yo le digo que yo no podía verificar si existía o no existía, si ellos me solicitaban que yo haga una verificación, procedía.

¿Cuál era esta otra empresa que había hecho una oferta más económica? ¿Se llegó a conocer?

Como le digo esa información la manejaba el Ministerio de Salud. No la manejaba el Consulado.

¿No le pidieron que verifique?

No.

¿Usted preguntó si podía verificar la existencia de otra oferta?

No, no pregunté. Yo me comunico con Valenzuela para preguntarle cómo es el tema y me dice sí hay otra oferta. Al decirme esto me dice qué opino. Yo le dije que no puedo opinar si no conozco la oferta, no conozco la empresa y no conozco si existen dichos respiradores. Entonces escapa de mis manos.

¿Quién informó de esta otra oferta?

Del Ministerio de Salud le pasaron a Iñaki (García), a IME Consulting (empresa intermediaria en la compra de los respiradores) y me pasan la noticia de que había otra oferta.

¿Fue del mismo Ministerio que le indicaron?

Así es.

¿Al final nunca se supo cuál era esta otra oferta?

No se me solicitó que yo verifique dicha empresa. Entonces asumí que verían por su cuenta qué era lo que más convenía.

También puede leer: Importadora ofreció los respiradores en $us 12.500; Gobierno pagó más del doble

¿Por qué se envió una carta a la canciller Longaric pidiéndole el pago a IME Consulting y no se lo pidió al Ministerio de Salud?

Yo nunca solicité el pago a la Cancillería. Yo solamente mandé un informe de mi gestión.

En la carta se indica que están con Iñaki aguardando la confirmación de la transferencia. No se envió esta carta al Ministerio de Salud, sino a la Cancillería.

Ahí informé que si se retrasaban las gestiones era por una falta de pago, nada más. Yo no puedo solicitar a la Cancillería porque el dinero no sale de ahí.

¿IME Consulting creó un gabinete dentro el Consulado?

Lo que pasa es que ellos no tenían oficina en Barcelona, entonces para que puedan usar el internet y hacer sus gestiones con el Ministerio de Salud se les prestó un área del Consulado.

¿Quién pagó el transporte de los equipos en un avión BOA?

La aerolínea fue BOA, quién lo paga yo no sé. Esa información la maneja el Ministerio de Salud.

¿Es Fernando Valenzuela quien le pide que gestione la compra de los equipos?

No para gestionar la compra. Se comunica conmigo para que yo haga la verificación de estos respiradores.

También puede leer: Uno de los detenidos trabajó con Montaño; el otro con Samuel

¿Pero usted no necesitaba la autorización de la canciller? Envía informe a la Cancillería, pero no al Ministerio de Salud

Sí, pero era solamente para yo quedar respaldado. Es un informe de respaldo.

¿Emitió también informe al Ministerio de Salud?

Eso lo hacíamos a través de WhatsApp.

¿Qué cargo tenía Valenzuela?

Desconozco. Él se presentó como parte del Ministerio. Trabajaba directamente con el ministro Marcelo Navajas. Sólo esa información sé.

También puede leer: Valenzuela trabajó en el aparato público desde 2010

¿La persona que le pidió verificar sólo fue Valenzuela?

No porque yo estuve en comunicación también con el ministro de Salud (Marcelo) Navajas y con el director de AISEM (Autoridad de Infraestructura, Servicios y Equipamientos Médicos), el señor (Geovani) Pacheco.

¿Y Valenzuela no le indicó qué cargo tenía?

Me dijo trabajo directamente con el Ministro de Salud.

La carta enviada por el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja, a la canciller Longaric el 11 de mayo

La respuesta de la canciller Karen Longaric al cónsul Pareja.

Fuente: paginasiete.bo

Lea también: Cónsul de Bolivia en Barcelona dice que verificó la existencia de respiradores, pero no intervino en el proceso de contratación