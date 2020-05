Dan de alta a cuatro personas que superaron el coronavirus en el hospital Solomon Klein

En medio de la emoción de médicos y enfermeras, cuatro personas fueron dadas de alta hoy tras superar la Covid-19 (coronavirus), en el hospital Solomon Klein de Sacaba.

«Pedir a la población que se cuide, que no salgan de sus casas, lávense las manos y usen los barbijos. Yo vi mamás salen con sus niños y no me parece, se supone que en casa tenemos a las personas que más queremos», expresó una de las pacientes recuperadas.

En Cochabamba, según reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), hay 25 personas que se han recuperado de la Covid-19. Son 80 casos positivos y seis fallecidos por la enfermedad.

