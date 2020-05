Daniel Vaca, todo un polifuncional en su hogar

Con 41 años, de los cuales lleva 22 atajando en diferentes equipos del país, Daniel Vaca, arquero actual de The Strongest, reveló que en su hogar durante la cuarentena se ha desempeñado en varios oficios, entre ellos, plomero, jardinero y hasta haciendo limpieza en su casa.

“El parón nos ha permitido compartir más en familia y a colaborar en los quehaceres de la casa. Junto a mis cuatro hijos me he dedicado a varios oficios, como ser plomero, jardinero; además, ayudo en la limpieza de mi casa”, sostuvo el portero, que acumula nueve títulos en la División Profesional: cinco con The Strongest, dos con Blooming, uno con Wilstermann y otro con San José.

“Ahora estoy compartiendo más horas con mis hijos, estoy aprovechando ese tiempo que cuando estamos en pleno campeonato lo ocupamos en concentraciones. Varias veces mis hijos me decían cuando iba a tener ese tiempo para ellos”, sostuvo el capitán del equipo atigrado, que tras las primeras 12 fechas del Apertura comanda las posiciones, con 21 puntos, los mismos que Always Ready.

El arquero aseguró que saldrá fortalecido de este confinamiento, que se decretó el 22 de marzo para evitar la propagación del Covid-19. “Tengo mi gimnasio en mi casa, que he ido armando durante el paso de los años. Trabajo bastante fuerza, pues a mi edad es uno lo puntos que debo fortalecer”, concluyó.

Por el momento no hay fecha definida para la reanudación del torneo Apertura de la División Profesional, que quedó inconcluso con 14 fechas por jugarse. Tampoco se ha decidido cuando se reiniciarán los entrenamientos de los 14 equipos.

