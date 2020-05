Defensoría del Pueblo pide garantizar el abastecimiento de combustible en el trópico cochabambino

La Defensoría del Pueblo pidió, mediante notas remitidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en trópico cochabambino, estableciendo periódicamente los volúmenes necesarios, a fin de no afectar la producción agrícola y piscícola particularmente, además del consumo interno.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en su nota al Director de la ANH, Iván Alcalá, solicita que, en coordinación con la Dirección General de Sustancias Controladas, se “adopten las medidas necesarias y pertinentes para no interrumpir injustificadamente el normal abastecimiento de combustible (diésel y gasolina) en las regiones del trópico Cochabambino…”.

En la misiva al Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, la Defensora pide se emita de forma oportuna las Hojas de Ruta para el transporte legal de la gasolina y diésel, acorde a los cupos o volúmenes de consumo asignados por la ANH al trópico cochabambino, evitando desabastecimientos; asimismo, solicita establecer los motivos de la suspensión de la emisión de hojas de ruta para el transporte de combustible en esa región, del 17 al 29 de abril, y “de no ser justificados, se asuman las acciones correspondientes ante perjuicios ocasionados a productores de la carne de pescado.

Cruz explicó que se tomó conocimiento de varios hechos en el trópico de Cochabamba, que afectaron el abastecimiento de combustible en esa zona, con repercusiones negativas para los productores agrícolas y piscícolas, y que generaron reclamos, de estos últimos, al verse imposibilitados de limpiar las piscinas (estanques de cría de peces) y oxigenar a los peces, por no contar con los carburantes para el funcionamiento de sus motobombas.

Esta situación fue conocida a través de notas remitidas a la institución defensorial por autoridades del Gobierno Municipal de Chimoré, el 27 de abril, haciendo conocer sobre el desabastecimiento de combustible que afectaba el trabajo de los productores agrícolas; y de la Organización de Piscicultores del Trópico de Cochabamba, que transmitió su preocupación por la afectación a la crianza y producción piscícola por la falta de combustible desde el 17 de abril.

Cruz precisó que de acuerdo a las denuncias conocidas, la ANH, producto de la cuarentena total, dispuso la reducción de los cupos (volumen) de consumo de gasolina en la zona; no obstante, el abastecimiento de combustible, bajo los cupos autorizados, no llega a la zona del trópico cochabambino debido a que la Dirección General de Sustancias Controladas no emite las Hojas de Ruta para el transporte de combustible.

Recordó que ya el 21 de abril solicitó, mediante nota a la ANH, garantizar el abastecimiento de carburantes en esa región ante el anuncio de la suspensión de los sistemas B Sisa-Facturito por razones técnicas, lo cual afectaba, principalmente, a vehículos que proveen alimentos y ambulancias. Un día después, el 22 de abril, se acordó entre la dirigencia del sector y la Policía Boliviana, con la Defensoría del Pueblo como mediadora, la restitución del suministro y venta de carburantes.