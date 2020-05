Diputada Torrez reconoce que violó la cuarentena junto a Áñez y no participó en la sesión de la ALP

La diputada Ginna Torrez reconoció anoche en el programa Jaque Mate de Televisión Universitaria, conducido por la también tarijeña Casimira Lema, que violó la cuarentena para participar junto a su hijo en el cumpleaños de la hija de la presidenta Jeanine Áñez, y que además, no participó de la sesión de la Asamblea Legislativa convocada en el Banco Central de Estado la tarde del 30 de abril.

La sesión de la Asamblea fue el argumento que Torrez esgrime como justificación de haber usado junto a su hijo el avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con el que llegó Carolina Ribera a Tarija, para llegar a La Paz. «Llegué con muchos problemas en la rodilla, la sesión se atrasaba, no podía apoyar, me vieron llegar y el presidente de Diputados Choque facilitó un vehículo para que me llevara al doctor» dijo Torrez.

Sobre la participación en el cumpleaños, Torrez alega que es un asunto que corresponde a la vida privada, sin embargo, con el decreto de emergencia sanitaria se estableció la cuarentena, que prohíbe expresamente ese tipo de actos.

«No es ningún secreto, no es ningún delito y es meterse en la vida privada de las personas», dijo.

Torrez eludió pedir disculpas al país, pero sí las ofreció a la presidenta Jeanine Áñez «por los momentos que está pasando».

