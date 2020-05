Diputado advierte que se podría encapsular a El Alto si continúa el incumpliendo de las medidas de bioseguridad

El diputado Javier Quispe, presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, advirtió hoy que en caso de que los índices de infecciones por Covid-19 aumenten en este departamento, no descartaránn la posibilidad de encapsularlo.

Quispe exhortó a El Alto a cumplir las medidas de bioseguridad para protegerse del virus. Desde tempranas horas de ayer, se pudo observar el incumpliendo de distanciamientos social, aglomeración, uso de barbijo y demás medidas.

Las autoridades dieron luz verde para que el transporte público salga a trabajar en El Alto, con la implementación de medidas de protección, tanto para los usuarios como para los transportistas. No obstante, este sector incumplió los protocolos, incluso, hubo más de 100 vehículos retenidos por la Policía de Tránsito.

“Llamamos la atención al pueblo de El Alto, no hay esa conciencia en algunos hermanos; exhortar como autoridad alteña a la población tener un poco de paciencia, algunos no respetamos el día de salida, igual a los transportistas… si no cumplimos, no queremos lamentar el crecimiento de la enfermedad”, advirtió el diputado Javier Quispe.

