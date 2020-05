Dolor en el deporte: encontraron muerto a Shad Gaspard, la estrella de lucha libre que había desaparecido en el océano

El hombre de 39 años fue hallado sin vida durante la madrugada cerca del muelle de Venice Beach en California

La noticia había impactado el último fin de semana al mundo de la lucha libre profesional de Estados Unidos. Shad Gaspard estaba el domingo nadando con su hijo en las playas de California cuando una ola lo arrastró océano adentro. El niño de 10 años fue rescatado y las autoridades iniciaron una intensa búsqueda para salvar al deportista: su cuerpo apareció sin vida durante la madrugada del miércoles.

La Policía y el departamento de bomberos de Los Ángeles recibieron un llamado alrededor de las 2 de la mañana informando que habían localizado un cuerpo que coincidía con la descripción de Gaspard en las cercanías del muelle de Venice Beach en California, según informó el diario Los Angeles Times. Horas más tarde, confirmaron que se trataba del ex luchador de 39 años.

Gaspard había desaparecido a unos pocos metros de donde fue localizado sin vida por un transeúnte, quien le dio aviso a las autoridades. El domingo alrededor de las 4 PM (hora local) se había iniciado el proceso de búsqueda, que se extendió por más de tres horas sin éxito. El lunes y el martes la investigación siguió, pero a última hora de ayer se había dado por suspendida.

Según explicaron en un comienzo, el hombre que brilló en la World Wrestling Entertainment (WWE) se encontraba a 50 metros de la costa cuando fui visto por última vez. Una corriente puso en peligro a él, su hijo y otras personas que se encontraban en el agua en ese momento. Su hijo Aryeh y el resto de los nadadores fueron rescatados en el momento, pero no lograron salvar en ese momento a Shad.

“Cuando fue visto por última vez por el socorrista, una ola se estrelló sobre el Sr. Shad Gaspard y fue arrastrado al mar”, habían detallado por entonces desde el departamento policial.

“Nos gustaría expresar nuestra gratitud a los primeros en responder que rescataron a Aryeh y a los socorristas, la Guardia Costera, los buzos, los departamentos de bomberos y Policía por sus continuos esfuerzos para ayudar a encontrar a nuestro querido Shad”, dijo su esposa Siliana en un comunicado que publicó.

Si bien esperaron a confirmar la identidad, el cuerpo coincidía inicialmente con la descripción física de Shad, quien medía 1.98 metros y pesaba unos 108 kilos. Estas playas habían sido cerradas al público por la creciente curva en contagios de coronavirus en el país, pero finalmente decidieron reabrirlas la última semana para realizar distintas actividades físicas como caminar, correr o nadar.

El deportista se desatacó entre los años 2006 y 2019 como integrante de la reconocida empresa de lucha libre profesional de Estados Unidos WWE y formó equipo con su compañero JTG, integrando el dúo conocido como Cryme Tyme. Si bien no habían logrado un título, se erigieron como una de las parejas más queridas por los aficionados del tema. Tras retirarse de la disciplina, trabajó como actor en las películas “Think Like a Man Too” y “The Last Sharknado: It’s About Time”.

