Dos asesores del BID declaran por el caso respiradores y la Felcc señala que es un proceso “sumamente delicado”

Dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fueron convocados a declarar dentro del proceso de investigación por el presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Tenemos que manifestar que mi clienta ha prestado su declaración y para no entorpecer la investigación no voy a dar nombres, pero ella no ha participado del hecho, solo tenía labores administrativas”, dijo Moisés Ponce de León, abogado de una de las citadas.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se maneja con cierta reserva los datos sobre las aprehensiones. Su director, Iván Rojas, dijo que se trata de un proceso “sumamente delicado”, enfatizando que no existirá “contemplación” contra los involucrados.

“Los aprehendidos pueden ser más, estamos en un trabajo sumamente delicado, seguimos una línea de transparencia. Personal de la Felcc no escatima esfuerzos y no puedo detallar cuántas personas más serán citadas”, explicó, a tiempo de adelantar más detenciones en las próximas horas.

El titular de Transparencia señala que hace cinco días se solicitó el contrato, pero aún no fue entregado. El Estado pagó cuatro veces más por un equipo básico que tuvo que ser actualizado

Hasta anoche se tenía el dato sobre cuatro aprehendidos, dos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billewicz, director jurídico del Ministerio de Salud, y Geovanni Pacheco Fiorilo fue posesionado el 29 de abril como director ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

Respecto a los asesores del BID, los datos preliminares indican que se trata de consultoras que estuvieron, en cierto grado, relacionadas con la adquisición, debido a que esa instancia fue la que “financió la compra y el traslado desde Barcelona (España) de 170 ventiladores para atender pacientes con coronavirus en estado crítico”.

“Ella fue convocada, la han conducido y estamos esperando los resultados del Ministerio Público, que no ha definido en qué calidad está ella. La denuncia es general, contra el ministro de Salud”, agregó su representante legal.

