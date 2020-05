El desesperado pedido de ‘Toño’ para que lo atiendan «porque ya no puedo respirar… prefiero morir»

Solo un perro lo acompaña, además de su desesperación. Cuando EL DEBER se comunicó con Antonio Castedo Balcázar, más conocido como ‘Toño’, su respuesta fue un hilo de voz, que por momentos se convertía en débil grito. «No puedo hablar, estoy muriendo, ¿ya vienen ahorita? Quiero que me ayuden a morir de una vez, voy a agarrar la corriente, no me interesa nada ya, ya sufro mucho, ya no quiero sufrir más», decía.

‘Toño’ es el mismo hombre que hace unas semanas pedía auxilio en la puerta de una farmacia, donde solo pudieron darle un tanque de oxígeno. Ante el temor de los transeúntes de que su caso fuera Covid-19, todos le huían, excepto los policías y el personal de la farmacia.

Hace tres días falleció su hermana, que dio positivo al Covid-19. Su madre, con quien también vivía, estuvo internada y recién salió del hospital, pero permanece en casa de un hermano.

La familia monitorea de lejos a ‘Toño’ a través de cámaras. Al comienzo podían mandarle ambulancias, pero por el momento no ha recibido más ayuda que la de una vecina, Mónica Ardaya, quien le hace llegar comida, los demás no se han manifestado, dice.

A ‘Toño’ ya le hicieron la prueba, pero los resultados no llegan, y ante los llamados, les dijeron del Sedes que podrán llevarlo a El Remanso una vez que salga la prueba.

«En el vecindario ni siquiera asoman la cabeza. Hace tres días que el señor está solo, reclama a su familia, a gritos, su familia lo llama. Es un problema que no es mío, pero me parte el alma verlo sufrir. Lo veo y a cualquiera le puede pasar, somos ciudadanos comunes sin influencias; que necesitemos ayuda y no nos atiendan es desesperante. Somos gente que tenemos para comer, imagine los que tienen que pensar en cómo comer. La situación es terrible», lamentó Ardaya.