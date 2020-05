El día que Luis Miguel ayudó a Yuri a fugarse: «Era el único que sabía que me iba a escapar de mi casa»

La cantante recordó la amistad que tuvo con “El Sol” durante mucho tiempo

La cantante Yuri reveló en una reciente entrevista que Luis Miguel la ayudó a escaparse de su casa, en los años 80.

La intérprete de Detrás de mi ventana compartió la anécdota en el programa chileno Con amigos en casa, transmitido en el canal TV+ y conducido por Angélica Castro y Cristián de la Fuente.

Recordó que en aquella época no tenía una buena relación con su madre, Dulce Canseco, así que a los 21 años se fugó con Fernando Iriarte, el que sería su primer esposo, y contó con la ayuda del «Sol».

«Ese día yo me escapaba con Fernando, mi primer esposo, con 21 años. Fue una noche muy emocionante de cantar con él (Luis Miguel). Era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa. Él me ofreció un departamento que ellos tenían en Polanco, pero yo ya tenía planeado todo. Mi relación con mi mamá no era muy buena y esa noche fue muy dolorosa, les dije que iba al baño y nunca regresé. Fue un tiempo muy difícil para toda mi familia”.

En la misma charla, Yuri tuvo muy buenas palabras para el intérprete, que en aquel entonces era un adolescente.

Luis Miguel fue mi amigo durante mucho tiempo. Siempre me escuchaba, no fue mi novio. Siempre fue muy cariñoso conmigo, siempre me atendió. Éramos grandes amigos, entrañables, siempre tuvimos una relación muy bonita

Su trabajo en Chile

Yuri además recordó cómo fue su primera participación en Viña del Mar y cómo nunca imaginó que en Chile conocería al amor de su vida (su actual esposo, Rodrigo Espinoza).

“En el año 84 fue mi primera intervención de Viña, yo tenía 19 añitos, estaba yo cabra chica. Es muy imponente, la quinta (Vergara) impone mucho, es un nervio que si tú no controlas, te come. Cada vez que voy a Viña hace mucho frío, yo sufro mucho cuando voy a Viña. Mi voz es mucho mejor cuando estoy en tierra caliente”.

Sobre su relación con Rodrigo mencionó: “Nunca imaginaba que yo iba a conocer al hombre de mi vida en Chile, yo canté en Viña y cuando bajaba de cantar pasaba al lado de él. El día después de Viña él estaba en la televisión, en el Hotel O’Higgins y dije que era demasiada coincidencia, yo tengo que conocerlo”.

Otra anécdota

El año pasado Yuri reveló que durante su amistad con Luis Miguel hubo un momento en que trató de seducirlo, pero el resultado fue inesperado.

En una entrevista con Maca Carriedo y Alan Tacher para el programa D-Generaciones, de Unicable, Yuri recordó esa época dorada de los años 80 en la que tanto ella como “El Sol” tocaban la cima del éxito.

“Yo era como la amiga de Luis Miguel que siempre era como el mal tercio”, relató la intérprete de Maldita primavera, quien sorprendió a Maca y Tacher al hablar del momento en que Luis Miguel tenía un romance con Sasha Sökol, pues era un dato poco conocido. Los acompañaba al cine y se volteaba cuando se daban un beso.

Yuri quiso que Luis Miguel la viera como más que una amiga y planeó una cena junto a Jorge «El Burro» Van Rankin, quien dijo que llevaría a una amiga «espectacular» y entonces la cantante tendría oportunidad de acercarse a Luismi.

“Llega Luis Miguel, llega esta amiga. Entonces (le digo) ‘¿Quién con quién, Burro?, porque tú no me gustas’. Yo dije: ‘Luis Miguel, fáltame al respeto’ ”, relató entre risas Yuri.

Sin embargo, el intento fue fallido. “Y se llamó esa noche ‘la noche del salero’, porque Luis Miguel se fue con la amiga y nos dejó al ‘Burro’ y a mí”, recordó.

Fuente: infobae.com