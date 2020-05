El drama de Javier Trigo: dos meses sin poder retornar desde Colombia por cuarentena cerrada

El billarista cochabambino Javier Trigo atraviesa una difícil situación desde principios de marzo, cuando fue hasta la ciudad colombiana de Medellín para jugar unos torneos iberoamericanos en esta ciudad, pero la Covid-19 lo tiene ahí y sin la posibilidad de regresar a nuestro país.

«Estoy acá desde los primeros días de marzo», comentó Trigo en un contacto desde la ciudad colombiana con Los Tiempos.

Recordó que la situación que atraviesa no es nada grata, mucho más porque tuvo que arrendarse un departamento en Medellín junto a otros billaristas extranjeros, ya que el cierre de fronteras en Colombia hace casi imposible que Trigo pueda regresar al país. Aguarda por un pronunciamiento del Gobierno nacional para que pueda habilitarse un vuelo solidario y pueda ser repatriado.

En una entrevista con el portal www.kozoom.com, Trigo comentó que tomó contacto con la embajada boliviana en Colombia, pero que no le dieron una respuesta alentadora para poder retornar próximamente.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

«Me puse en contacto con la embajada, pero no pueden hacer nada por mí. El presidente de mi país dice que Bolivia es un país pobre, que no puede ayudar a las personas atrapadas en otros países. Y ahora solo está empeorando. Se me está acabando el dinero, tengo que vivir con un presupuesto muy bajo y tratar de sobrevivir en esta situación. Estoy en el apartamento más barato para turistas, la última noticia es que solo podemos salir con un ‘vuelo comercial’ en agosto. Es realmente una locura, no puedo sobrevivir aquí por otros dos meses más», indicó.

Los Tiempos consultó al Ministerio de Deportes sobre el caso de Trigo y las posibilidades de su repatriación. Liceloth Romero, responsable de relaciones internacionales de esta cartera gubernamental, indicó que no conocían del tema, pero ahora tomarán contacto con Cancillería y la embajada boliviana en Colombia.

«Ya gestionamos el retorno de la deportista Jessica Velasco y ahora estamos con el caso de la repatriación de los nueve jugadores colombianos. Gestionaremos el tema con Cancillería para que se pueda lograr el retorno de este deportista a Bolivia. No teníamos en conocimiento su caso, porque además conocíamos el caso de dos jugadores de fútbol. Haremos la gestión ante Cancillería para ayudarlo», explicó Romero.

Ante esta delicada situación, la Asociación Departamental de Billar de Cochabamba (ADBC) emitió un comunicado en el que piden apoyo económico a la población, ya que Trigo se quedó sin dinero para pagar su departamento y comprar comida en Medellín. Si usted desea aportar, el número de cuenta del Banco Nacional de Bolivia (BNB) es el siguiente: 3500842775 a nombre de Javier Trigo A.