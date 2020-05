El hermano de Anabel Angus dio positivo a coronavirus

«Hola, mi nombre es Jorge Angus, hace tres semanas me detectaron Covid-19» con estas palabras inicia un video en el cual trata de concientizar a la población para que se quede en casa.

eju.tv

La presentadora y ex reina del carnaval cruceño, Anabel Angus, compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que señala que su hermano, Jorge Angus, contrajo Covid-19.

En el post comparte un video en el que su hermano relata su experiencia con el coronavirus, «Esto no fue fácil, porque no es fácil querer estar bien y no poder estarlo, no es fácil querer hablar y saber que te vas a cansar» menciona, con la intención de que la gente entienda lo difícil que es estar lejos de sus seres queridos y pide a la población acatar la cuarentena.

El hermano de la presentadora tuvo que pasar su cumpleaños aislado, quizás como muchas otras personas, sin embargo esta experiencia tan dolorosa para él y su familia, lo motivaron a realizar este video para que las personas respeten la cuarentena y valoren el tiempo que pasan con su familia.

Sus padres y su hermana dieron negativo, sin embargo, Anabel señaló en su post que estas han sido «semanas muy duras» y resaltó lo orgullosa que se siente de su hermano por batallar contra la enfermedad.