Entre dolor y denuncias despiden al periodista Rubén Darío Méndez

Entre el dolor y denuncias fue despedido el periodista Rubén Darío Méndez, quien falleció ayer luego de que hace dos días presentó síntomas correspondientes al coronavirus. Sus amigos y familiares denunciaron que pese a que llamaron al Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), no le hicieron las pruebas correspondientes y el centro médico privado Grumedso le negó la atención.

“Méndez murió clamando que lo atiendan en la clínica privada supuestamente de un grupo solidario llamado Grumedso, según sus familiares, cuyo personal lo miró como carne de cogote cuando vieron síntomas de Covid-19, cuando en realidad su deber, debió ser darle los primeros auxilios, y notificar al Servicio Departamental de Salud (Sedes), hasta ser llevado a un centro especializado”, denunció Roberto Méndez.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Sin embargo, dijo que eso no ocurrió y Rubén Darío tuvo que ser trasladado a su casa y murió en brazos de su hijo. “Y es entonces que nos preguntamos, ¿en qué queda ese juramento hipocrático que hacen los médicos”, cuestionó.

Lea también: En Beni, suben a 25 los periodistas que dieron positivo al coronavirus

Entretanto, el periodista Marco Antonio Curi Melgar escribió en las redes sociales que sus colegas están de luto por el vacío que dejó Rubén Darío.

“Nos dejó nuestro querido amigo Rubén Darío Méndez Chávez, secretario de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), voluntarioso, leal y gran amigo. Que Dios guarde su Alma y fortaleza a su familia en estos momentos de dolor”, escribió en su cuenta.

Mientras que el periodista Miguel Ángel Melendres escribió “siempre fuimos un gran equipo Rubén. Ahora te vas para unirte con nuestro querido Rolando. Aunque las distancias nos separaron, estuvimos unidos por nuestro oficio de periodista. Ése que nunca dejaste, aunque no siempre compensó tu esfuerzo. Hasta pronto querido Rubén Darío Méndez”.

Este viernes el hijo de Rubén Darío también denunció que su padre murió por falta de atención médica. “Mi papá falleció esta mañana (ayer), no lo quisieron atender en ningún lugar. Tengo miedo por mi madre y mis hermanos que vivían con él. Esperamos la llegada de los médicos del Sedes para hacer pruebas”, se lee en un mensaje difundido por el hijo del periodista a las redes de la prensa.

Rubén Darío hijo, contó a Página Siete que en los últimos días el periodista presentó fiebre y tos, además de la pérdida de apetito, por lo que llamaron al COED sin obtener respuesta.

“Cuando empezaron los síntomas (el miércoles), mi hermano que es estudiante de Medicina llamó la COED, pero no vinieron. Ayer estuvo bien, pero hoy amaneció mal, con la garganta tapada, no podía respirar y como no llegaban, mi hermano lo llevo cerca de la casa a un lugar que se llama (Clínica) Grumedso, ahí no lo quisieron atender, no hicieron nada, mi hermano se desesperó, regresaron a la casa y en eso mi papa murió” relató el hijo.

Fuente: paginasiete.bo