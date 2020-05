Esposa de Urenda: «Mi esposo saldrá de esta porque es un fatiguilla a morir»

“Estoy agradecida porque mi esposo está perfectamente bien, como siempre. Hablé hoy con con él y me dijo que solo tuvo un estornudo. Tengo derecho a estornudar, no?, me manifestó. Estoy muy feliz, porque no tiene ningún síntoma, está como sano. Esta internado solo por precaución, por la edad. Al pasar los días vamos a ver cómo está evolucionando, qué cambios va teniendo. Está muy bien, fortalecido”, expresó la mañana de este domingo Darling Flores, esposa del secretario de salud de la Gobernación cruceña, en entrevista exclusiva con Asuntos Centrales.

La pareja de la autoridad de salud, que dio positivo a la prueba de coronavirus y que está internado en una clínica, informó de que él sigue trabajando y eso le hace bien porque es un hombre dinámico. “La única incomodidad que tiene ahora es el estar encerrado en una habitación y estar lejos de su familia. Nosotros lo extrañamos mucho. Mi hijo y yo oramos, pedimos, agradecimos a Dios anoche porque estanos un poco angustiados, pero al mismo tiempo seremos. Confiamos en Dios y en que todo va a estar bien, queda mucho por hacer”, manifestó.

Dijo que desde el comienzo de la pandemia de coronavirus la familia estaba preparada mentalmente para esta situación, ya que él estaba demasiado expuesto por su rol. ”Está acostumbrado a dar el 100 por ciento en todo lo que hace. Es una persona que tiene mucha pasión en lo que se propone. Siempre lo hemos apoyado y estamos con él. Desde el fondo de mi corazón le dije que si él da positivo yo también quiero ser positivo , porque sé que vamos a salir adelante, tenemos la fortaleza. Saber que tanta gente en este momento nos acompaña con tanto agradecimiento, cariño y oración nos hacer sentir muy feliz y yo muy orgullosa, porque veo como mi esposo está cosechando todo lo que sembró. El es muy agradecido también con su entorno, con su equipo y, sobre todo con Rubén Costas, porque él ha sido el camino, le ha dado el medio, le ha dado lo que él le pedía para hacer en las instituciones de salud, los hospitales. Ha estado siempre incentivando, apoyando”, sostuvo.

Darling Flores, que lleva 20 años de matrimonio con Oscar Urenda, afirmó que en este momento la familia está fuerte y feliz por el cariño de la gente, de las autoridades y de personas que no esperaban que se pronuncien. “Dios los bendiga, les agradecemos mucho y lo expreso en nombre de él. “Mi esposo va a salir de esta porque es un hombre fatiguilla a morir. No se va a quedar sin terminar lo que empezó. Su propósito lo tiene que cumplir y va a hacerse porque Dios lo está cuidando. Con Marcelo Ríos son el dúo dinámico. Trabajan arduamente los dos. Tienen una compatibilidad increíble en el trabajo. Todo su equipo es espectacular y él adora a su equipo”, agregó.

Fuente: Asuntos Centrales