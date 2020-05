Estados Unidos registró 1.883 muertes por coronavirus y el total se acerca a 65.000

La cantidad de casos positivos, en tanto, superó los 1,1 millones. Como dato positivo, el gobierno otorgó una autorización de emergencia para usar el antiviral remdesivir en pacientes con coronavirus

Estados Unidos registró este viernes 1.883 nuevas muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que llevó a que la cifra total se acerque a 65.000. En concreto, según el conteo en tiempo real de la universidad Johns Hopkins, la cantidad de decesos es de 64.879.

La cantidad de casos positivos, en tanto, superó los 1,1 millones. El país registra prácticamente un tercio de las transmisiones confirmadas de Covid-19 a nivel global, cifra que el presidente Donald Trump atribuye a una mayor cantidad de testeos realizados por las autoridades.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Como dato positivo, no obstante, a Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por su acrónimo en inglés), otorgó una autorización de emergencia para el uso del antiviral remdesivir en pacientes con coronavirus en estado grave.

La decisión llega dos días después de que Gilead, el laboratorio que produce el antiviral, publicara un estudio preliminar sobre su eficacia en pacientes que habían contraído la enfermedad. Según indicó, los pacientes que recibieron remdesivir se recuperaron un 31% más rápido que aquellos que recibieron un placebo.

La acción de hoy representa un paso importante en nuestros esfuerzos para colaborar con investigadores e innovadores para proveer a pacientes de acceso a nuevas terapias cuando sea apropiado y, al mismo tiempo, apoyar próximos pasos de la investigación para continuar evaluando si son seguras y efectivas”, indicó en un comunicado el titular de la FDA, stephen Hahn.

La autorización en cuestión permite a los médicos recetar el medicamento a pesar de que éste aún no haya superado todas las etapas requeridas para obtener una habilitación propiamente dicha.

El gobierno de Estados Unidos se había hecho del resultado del estudio y mostrado optimismo acerca de su potencial uso. “Son muy buenas noticias”, aseguró el mismo día Anthony Fauci, el principal infectólogo de la Casa Blanca y una de las caras visibles de los esfuerzos de la administración contra la pandemia. Y el viernes, agregó: “Esto es realmente bastante importante”.

El médico también dijo que los datos establecían un nuevo estándar de atención para los pacientes con el nuevo coronavirus, y se hizo eco del “claro efecto positivo en la disminución del tiempo de recuperación”, por parte de aquellos a quienes se les había administrado el antiviral. “Lo que ha demostrado es que una droga puede bloquear este virus”.

En concreto, indicó el tiempo medio de recuperación de los pacientes que tomaban la droga era de 11 días, comparado con los 15 días del grupo con placebos. Además, el grupo que recibió el medicamento registró una tasa de mortalidad del 8%, frente al 11,6% del que fue sometido a un placebo. No obstante, indicó que “aún no se ha alcanzado una estadística significativa” como para llegar a conclusiones a este respecto.

Desde el inicio de la pandemia la FDA emitió numerosas autorizaciones de emergencia para permitir el uso de equipos de protección, herramientas de testeos e incluso ciertos respiradores que aún no habían concluido su proceso de habilitación.

La empresa, con sede en Foster City (California), enfatizó que remdesivir no tiene licencia ni se ha aprobado en alguna parte del mundo “y todavía no ha demostrado que sea seguro o efectivo para el tratamiento de COVID-19”. No obstante, indicó que espera tener para finales de mayo datos de un segundo estudio de evaluación de la eficacia de dosis de cinco y diez días en pacientes con COVID-19 moderada.

Fuente: infobae.com