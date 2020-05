La aceleradora es la fuerza de choque de los Gates contra la pandemia. Trabaja en tres áreas (tratamiento, test y vacunas) intentando anticiparse a los problemas que traerá la nueva normalidad. Bill Gates lo explicaba mejor en un artículo publicado hace unos días en el New England Journal of Medicine, donde aseguraba queSu aceleradora es, en realidad, un pequeño modelo de lo que pedía en la carta: el de los gobiernos y empresas del mundo comprometiendo los «miles de millones de dólares» que serán necesarios para solventar los mayores obstáculos cuando lleguen las vacunas y los tratamientos. Cómo producir vacunas suficientes con rapidez, cómo asegurar que los países de rentas bajas tengan acceso a las mismas («las pandemias no respetan fronteras», es el lema de una de sus organizaciones) y cómo emplear las lecciones del coronavirus para la próxima vez –porque habrá una próxima vez– que una nueva enfermedad amenace al mundo. Es decir, que los escenarios de contención y erradicación –en los que todo el planeta, salvo Nueva Zelanda y otros países insulares, ha fracasado– sean posibles, no importa de dónde surja la próxima epidemia, ni los recursos de cada país: que la respuesta global no sea a posteriori.