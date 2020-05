¿Estoy limpiando bien?

Por Tara Parker-Pope

Desde que el coronavirus se convirtió en una amenaza, mucha gente está haciendo una limpieza mucho más profunda en su casa: rocía y limpia casi todo lo que está a la vista, en especial superficies con las que se tiene mucho contacto, como las perillas de las puertas y las llaves del agua.

No obstante, muchos estamos acostumbrados a darle una rociada rápida a la superficie, seguida de una o dos pasadas con un trapo, lo cual tal vez no dé tiempo suficiente para que el producto tenga efecto. Además, resulta muy confuso cuando comenzamos a leer bien las etiquetas de los productos de limpieza. Muchos lectores señalaron que los limpiadores desinfectantes que se rocían y luego se limpian con un trapo traen diferentes instrucciones en las etiquetas relacionadas con el tiempo que se debe dejar el producto para realmente matar a los gérmenes, que va desde treinta segundos hasta cuatro minutos o incluso hasta diez. También, en algunas etiquetas se recomienda limpiar la superficie antes de usar un desinfectante.

Entonces, ¿cuál es la forma correcta de limpiar? Con el fin de responder a tus preguntas sobre la limpieza en la era del coronavirus, hablamos con expertos en enfermedades infecciosas y con los microbiólogos que analizan y prueban los productos de limpieza. La conclusión fue que ya sea que se trate del coronavirus o de cualquier otro germen que aceche nuestro hogar, muchos de nosotros estamos limpiando con tanta rapidez que no permitimos que el desinfectante sea eficaz.

A continuación, lo que dicen los expertos.

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE QUE QUEDARSE UN DESINFECTANTE EN UNA SUPERFICIE PARA QUE MATE LOS GÉRMENES?

Es posible que debamos dejar el desinfectante en la superficie que estamos limpiando mucho más tiempo del que pensamos.

“Cuanto más tiempo se quede en contacto con la superficie, mejor”, señaló Andrew Janowski, profesor de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el Hospital Infantil St. Louis de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. “Lo que he estado haciendo en casa con un producto en aerosol es esperar como un minuto y luego pasarle un trapo”.

Revisa la etiqueta para saber cuánto tiempo se recomienda esperar con un producto específico. Las instrucciones pueden recomendar un tiempo de contacto que varía de 30 segundos a varios minutos antes de limpiarlo. Ten en mente que quizás algunos productos afirmen que son desinfectantes pese a que solo reducen la cantidad de ciertas bacterias y no de virus. Un desinfectante real significa que el producto destruye o desactiva tanto las bacterias como los virus que se especifican en la etiqueta.

Incluso los limpiadores de una misma marca deben dejarse en contacto durante tiempos diferentes. Mi botella de blanqueador Clorox dice que tiene que estar en contacto durante cinco minutos, mientras que el Clorox Clean-Up Cleaner + Bleach recomienda 30 segundos. El Clorox Anywhere Hard Surface dice dos minutos (pero afirma que solo mata bacterias, no virus), mientras que las toallitas desinfectantes Clorox recomiendan aproximadamente cuatro minutos. Incluso entre las toallitas de Lysol varía el tiempo de contacto recomendado: las toallitas con aroma a lavanda recomiendan diez minutos de contacto, mientras que las toallitas con aroma a lima limón dicen cuatro minutos.

¿Por qué es tan diferente el tiempo de contacto que se recomienda? Depende de las bacterias y los virus que el producto afirme matar. Para poder decir que desinfecta, el producto debe pasar por un proceso de pruebas muy estricto establecido por las agencias regulatorias del país. En Estados Unidos es la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés). A fin de probar un desinfectante, los científicos cubren una superficie con una gran cantidad del organismo que se está probando. Luego rocían la superficie con desinfectante y lo dejan reposar durante un tiempo establecido antes de hacer la prueba para determinar si alguno de los organismos sigue estando activo.

Esas pruebas son, en esencia, para el peor de los casos, pues usan concentraciones extremadamente altas de gérmenes —cerca de 100.000 organismos por centímetro— que es mucho más de lo que se encontraría en el entorno de una casa. “Las superficies más comunes de las casas y los hospitales tiene menos de 100 organismos por centímetro cuadrado”, comentó David Weber, profesor de Medicina y Epidemiología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Sin embargo, pese a que tal vez el tiempo de contacto recomendado es excesivo, para estar seguros de que se ha desinfectado por completo una superficie debemos prestar atención a las recomendaciones del tiempo de desinfección que vienen en la etiqueta, en especial cuando alguien de la casa ha estado enfermo. En algunos casos, la contaminación del organismo puede tener concentraciones muy altas en una casa, como cuando estamos manipulando pollo crudo en la cocina o cuando alguien de la casa está enfermo y cierta área se ha contaminado con heces o vómito. Además, algunos organismos como los norovirus, que provocan síntomas gastrointestinales graves, son difíciles de eliminar y pueden causar enfermedades en dosis infinitesimales.

¿POR QUÉ DICE LA ETIQUETA QUE ANTES DE USAR UN DESINFECTANTE SE DEBE LIMPIAR LA SUPERFICIE? ¿DE VERDAD TENEMOS QUE LIMPIAR DOS VECES?

Si la superficie está llena de migajas, mugre o comida derramada, entonces sí tenemos que limpiar los restos y la mugre antes de usar algún desinfectante.

“Para que un germicida funcione tiene que entrar en contacto con los gérmenes”, comentó Weber, quien ha sido asesor de PDI, una empresa que fabrica desinfectantes. “Si hay una capa de mugre, la suciedad puede proteger a las bacterias. Entonces, hay que limpiar antes de desinfectar”.

Algunos limpiadores prometen limpiar y desinfectar, pero incluso esas etiquetas recomiendan limpiar previamente una superficie muy sucia.

LA ETIQUETA DE MIS TOALLITAS DESINFECTANTES DICE QUE DEBO USARLAS DURANTE CUATRO MINUTOS. ¿EN VERDAD DEBO ESTAR LIMPIANDO TANTO TIEMPO?

Cuando se prueban las toallitas húmedas en los laboratorios, el tiempo comienza a contar desde la primera pasada y sigue contando hasta que se seca la superficie. Así que no se tiene que estar limpiando los cuatro minutos (o el tiempo recomendado en la etiqueta). La idea es que el tiempo de limpieza y secado dure cuatro minutos, dice Haley Oliver, microbióloga y profesora adjunta de Ciencia de los Alimentos en la Universidad Purdue.

En un estudio reciente de toallitas desinfectantes, Oliver y sus colegas hicieron pruebas en una superficie de plástico formica de 15 centímetros cubierta con bacterias de estafilococo dorado. Limpiaron la superficie cuatro veces con una toallita desinfectante y la dejaron secar. Cinco de seis productos probados se quedaron líquidos en la superficie hasta que se cumplió el tiempo de contacto que decía la etiqueta. Un producto se secó 15 segundos antes, pero de todas formas funcionó bien para eliminar los gérmenes.

“Creo que es importante saber el tiempo de contacto”, comenta Oliver, cuyas investigaciones incluyen trabajos con Diversy, un destacado fabricante de productos desinfectantes y de limpieza. “Si estoy en mi casa limpiando todo, quiero ver que la toallita deje líquido en la superficie que estoy desinfectando”.

CASI SIEMPRE USO UNA SOLA TOALLITA PARA LIMPIAR VARIAS SUPERFICIES. ¿DEBO USAR UNA NUEVA PARA CADA SUPERFICIE A FIN DE NO DISEMINAR LOS GÉRMENES?

Sí se puede usar una sola toallita para limpiar varias superficies. Siempre y cuando la toallita permanezca mojada, una señal de que todavía tiene mucho limpiador, no debemos preocuparnos de que los organismos se diseminen. Ahora bien, la mayoría de los expertos con los que hablé prefieren que no se utilice la misma en diferentes habitaciones. Entonces, por ejemplo, se usaría una toallita sobre varias superficies en el baño, pero no se usaría la misma en la cocina.

Oliver señala que no hay lineamientos oficiales sobre la superficie que puede cubrir una toallita. Lo importante para desinfectar con toallitas húmedas es ver cuándo se han quedado sin desinfectante. “Si no está mojada, quiere decir que las sustancias químicas no están teniendo contacto con los microbios para los que sirven”, dice Oliver. “Si se ha terminado el ingrediente y la toallita está seca, es posible que estés diseminando esos organismos por todas partes”.

¿CUÁL ES EL MEJOR LIMPIADOR PARA ELIMINAR EL CORONAVIRUS?

Las etiquetas especifican con qué tipos de bacterias y virus se ha probado el producto. Pero puesto que el SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19, es tan nuevo, la mayoría de los productos no se han probado con él. No obstante, la EPA ha publicado una lista de productos que esperan que maten al virus debido a que existen pruebas de que destruyen virus más difíciles de eliminar u otros tipos de coronavirus.

La buena noticia es que el nuevo coronavirus en realidad es mucho más fácil de destruir que muchos de los organismos que se han estudiado con anterioridad. Así que es probable que aun cuando no hayamos estado siguiendo las recomendaciones relacionadas con el tiempo de contacto de los desinfectantes, es posible que sí hayamos estado eliminando el virus. Pero hay que seguir las instrucciones de la etiqueta para deshacernos de gérmenes más difíciles de matar como la bacteria E. coli, la salmonela o los estafilococos.

“Es importante observar que estas recomendaciones son genéricas y normalmente se basan en el tiempo que toma eliminar bacterias: por ejemplo, es mucho más difícil matar a los estafilococos o a los estreptococos que a un virus como el SARS-CoV-2”, señaló Daniel R. Kuritzkes, jefe de la división de enfermedades infecciosas en el Hospital Brigham and Women’s y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. “Para prevenir la COVID-19, quizá sea bastante eficaz un menor tiempo de exposición al virus”.

