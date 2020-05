Futbolistas aceptan negociar salarios con dirigentes y piden el 100% de febrero y marzo

Los capitanes de los 14 clubes de la División Profesional aceptaron ayer negociar directamente con los presidentes de sus respectivos clubes, “pero con la participación de Fabol”. Después de una reunión virtual, los futbolistas también exigieron el pago total de los salarios de febrero y marzo para hablar de reducción salarial de abril y mayo.

“Los futbolistas están totalmente de acuerdo en negociar directamente con los dirigentes, pero nunca asistirán a esa reunión si no esta la representación del gremio. Reafirman su confianza y delegan la responsabilidad de representarlos”, informó David Paniagua, representante de Futbolistas Agremiados de Bolivia, durante una conferencia de prensa.

El gremio de jugadores respondió así a la resolución de los directivos de los 14 clubes profesionales que por unanimidad determinaron negociar la reducción de salarios de marzo, abril y mayo directamente con los jugadores.

Según Paniagua, los futbolistas ahora piden la cancelación del 100% de los sueldos de febrero y marzo para continuar con la negociación. “La determinación de los futbolistas es que febrero no tiene nada que ver con la pandemia, hasta el 15 de marzo no había nada y desde el 15 hasta el 30 los que pararon el torneo fueron los mismos dirigentes, así es que esos meses no tienen que entrar en discusión. A partir de ahí entraremos a negociar directamente con los clubes”, añadió.