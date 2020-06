Gobierno entrega ítems e insumos médicos a Rurrenabaque para la lucha contra el coronavirus

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, entregó este domingo insumos e ítems para fortalecer el sistema de salud en el municipio de Rurrenabaque, Beni, frente a la crisis sanitaria por el coronavirus en esa región.

La autoridad lamentó el descuido que tuvo el área de salud por parte del anterior gobierno, del que afirmó que se dedicó a realizar canchas deportivas en lugar de centros médicos. “Cuando (el gobierno de Evo Morales) inauguraba una cancha nos decían que era igual que inaugurar un hospital. Ahora las canchas están vacías y los hospitales colapsados. (Hay) falta de ítem, equipamiento e infraestructuras deterioradas, pero ahora hay un Gobierno que ve con prioridad la salud”, manifestó Núñez.

Asimismo, la autoridad anunció que dicha localidad contará con un respirador complejo y una unidad de terapia intensiva en próximas semanas, además de reactivos para las pruebas de coronavirus que llegarán entre el martes o miércoles.

“Quiero decirles que vamos a tener un respirador complejo para terapia intensiva en pocas semanas, no ha llegado aún a Bolivia porque no es solo tener el dinero para comprarlos, el mundo requiere de estos equipos y no hay. Pero su Gobierno está haciendo las gestiones necesarias para traerlo. También, vamos a contar con reactivos entre el martes o miércoles”, concluyó la autoridad.

Hasta la víspera, el departamento del Beni registró 1.707 contagios y 89 fallecidos. Si bien la perla turística del Beni, Rurrenabaque, aún no presenta algún caso de la pandemia hasta el momento, Trinidad es el lugar más golpeado por el virus con 1.551 contagios y 84 fallecidos.

Fuente: http://www.boliviatv.bo