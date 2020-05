GPA Innova asegura que vendió los respiradores a intermediario y no da el precio

Los 170 ventiladores automatizados marca Respira que llegaron a Bolivia fueron vendidos a través de una empresa en el País Vasco llamada IME Consulting –con conocimiento del cónsul de Bolivia en Barcelona–, de acuerdo a la compañía fabricante, GPA Innova, que ayer informó que actualizará el software de los 170 respiradores “para dotarlos de mejores funcionalidades”.

El responsable de Estrategia, Marketing y Comunicación de GPA Innova, Jaume Miras, afirmó que no se puede informar sobre el precio de los equipos debido al carácter confidencial del contrato. Sin embargo, existe un catálogo en el que un equipo Respira, con software incluido, cuesta 9.500 euros, que equivalen a 10.363 dólares. El catálogo incluye accesorios con sus respectivos precios. El entrevistado no negó la existencia de este catálogo.

¿En qué circunstancias puede usarse el equipo Respira?

Este equipo ha sido diseñado especialmente para tratar a pacientes Covid-19. Empezamos el proyecto y decidimos tener la homologación de parte de la autoridad médica de España para su uso de forma compasiva.

Compasivo es el uso de un dispositivo cuando todavía no tiene todas las homologaciones, que para ello es una cuestión de tiempo. Pero hemos pasado todos los test. Nuestro dispositivo está en proceso de tener el marcado CE (Conformidad Europea), como hubo confinamiento fue imposible de realizarlo.

Se trata de un dispositivo de ventilación invasiva, para un paciente que está sedado e intubado y que, por lo tanto, no puede respirar por sí solo.

¿Cuánto es el tiempo máximo que un paciente podría estar conectado al equipo?

Hicimos pruebas y llevamos como cuatro semanas con un mismo AMBU (bolsa autoinflable) sin haber sufrido desgaste o deformación. Entonces podrían ser muchos días. El dispositivo en sí puede funcionar por años.

¿Aguantaría un mes sin parar con un paciente?

Sí, o dos meses también. Realmente no existe un desgaste en el dispositivo. Puede ser que en cinco o seis meses debas cambiar el AMBU, pero el mecanismo está hecho para durar años.

¿Cuántos hospitales usan sus productos en España?

No te sé decir el número exacto pero lo que sé es que hay 100 unidades repartidas por el territorio. No te sabría decir si son 35 ó 40 centros diferentes.

En España las UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) ya no están colapsadas en este momento. Pero tienen los equipos pensando en un segundo rebrote.

¿Funcionan para todo, menos para terapia intensiva?

Se han hecho pruebas a dos pacientes en una UCI. Uno llevaba 10 días intubado y otro unas horas a dispositivos de ventilación profesionales. Se los conectó a Respira por cuatro horas y se hizo los controles de todas las constantes durante y después. La conclusión es que no hubo ninguna alteración para el paciente. Cuando aparece algo nuevo siempre hay dudas, pero realmente pueden ser usados en UCI.

¿Se dará algún entrenamiento a los médicos en Bolivia?

Tenemos doble asistencia. Una en cuanto al dispositivo, dudas o reparaciones. La otra es más clínica, de asesoramiento al médico que se enfrenta a un nuevo dispositivo, aquí nos acompaña Hospital Clinic con la Facultad de Medicina de Barcelona que están programando unos trainings, aparte de tener un servicio de 24 horas de asistencia.

Hoy mismo (ayer) se hace una presentación delante de todos los médicos responsables en Bolivia. Esto se hará en línea. La empresa ha gestionado esta operación porque no tenemos estructura en Bolivia. Se habló harto de si el equipo tiene la función del destete. Nuestro respirador, con las opciones advanced (software que será actualizado) tiene los modos que permiten este destete, detectan cuando el paciente despierta de la sedación y quiere inspirar. Lo que hace Respira es asistir en esta respiración. Pero un profesional siempre debe estar presente.

¿Cuál es la empresa por la que vendieron los respiradores al Estado boliviano?

Creo que hay una confusión. Es cierto que salió una noticia de 176 respiradores, pero no tiene nada que ver. No son 176, son 170 y la empresa que ha hecho la operación es una empresa ubicada en el País Vasco, que se dedica a la importación y exportación, que son expertos internacionales. Es esa la empresa que ha hecho la operación y que está constatando ahí (en Bolivia) los servicios.

¿Cuál es esta empresa?

Se llama IME Consulting.

¿IME tiene servicio en Bolivia?

No sé si son ellos directamente o tienen socios que son capaces de dar este servicio.

¿De todos modos esta empresa adquirió de GPA Innova los productos y los vendió al Estado boliviano?

Exacto.

¿No son 176 respiradores?

Hicimos una nota de prensa donde se explicaba que se habían entregado 170, vino el cónsul de Bolivia (David Pareja), estuvo allí, hicimos la fotografía. Él estuvo chequeando todos los ventiladores. Le explicamos cómo funcionaban. También estaba la empresa IME Consulting.

Especialistas dicen que el respirador no cumple ni con el 10% de los parámetros de la OMS.

Si me indica cuáles son esos parámetros le puedo responder. Es difícil valorar si no se dice con qué parámetros no cumplen. Nosotros sabemos que cumplimos con todos los puntos de la legislación europea en cuanto a seguridad del producto, ensayos clínicos y test realizados.

¿Cuánto cuesta el producto?

Aquí hay una confusión debida en parte a las condiciones. Un equipo médico no se vende como un flotador. Es un elemento con una serie de servicios que deben prestarse como tener esa asistencia, una serie de seguros, la documentación, todo esto.

Nosotros hemos hecho una venta, tenemos un deber de confidencialidad en nuestra venta, pero no sabemos qué detalles existen en canto al servicio, en cuanto a la garantía, transporte, todo esto nosotros no lo pudimos ver, porque nosotros vendimos a un cliente en el País Vasco, y él es el que ha negociado y vendido el respirador.

Aquí circula una lista de precios que entiendo es de GPA Innova (se le describe la lista).

Tiene la estructura de lo que sería nuestra información comercial normal. No tengo ahora el detalle de qué precios se pone o no, pero siempre es pensado en un dispositivo compuesto en Barcelona y sin todos los añadidos de un servicio in situ, aranceles, impuestos, transporte y demás. Digamos que todo esto queda fuera de nuestro alcance.

¿Qué pasó con 176 equipos adjudicados al grupo Levon?

El Grupo Levon Portugal-Bolivia se adjudicó la venta de 176 respiradores marca Aeomed VG-70 de procedencia China para entregarlos al Ministerio de Salud por 37,8 millones de bolivianos. Sin embargo, el contrato fue cancelado debido a que la empresa no pudo cumplir con la adquisición por una restricción del Gobierno de China.

En un comunicado en su cuenta de Facebook la compañía explicó que poco antes de hacer la compra de los respiradores el Gobierno de China restringió la venta de estos equipos. Por ello les fue imposible cumplir con el contrato y entrega.

Según el comunicado la empresa no recibió ningún anticipo del Estado boliviano, que debía desembolsar el dinero una vez entregado el producto. Como esto no ocurrió no se habría cancelado el monto convenido.

Se recalcó que los 176 ventiladores que se pensaban traer de China no son los mismos que los 170 que llegaron de España a través de otra empresa.

Los respiradores VG-70 Aeomed son descritos como ventiladores para unidades de cuidados intensivos (UCI ventilator). El precio unitario era de aproximadamente 31.190 dólares según la orden de compra suscrita con el Grupo Levon.

Los respiradores RESPIRA no son descritos como ventiladores para unidades de cuidados intensivos. Aunque los fabricantes aseguraron que sí se comprobó su utilizadas en terapia intensiva el ministro de Salud en Bolivia, Marcelo Navajas, señaló que son para transporte y casos de emergencia. Estos costaron, según el Gobierno boliviano 27.683 dólares.

En redes sociales circuló la orden de compra acordada con Levon, pero hasta el cierre de esta edición el Ministerio de Salud no mostró el contrato suscrito para la adquisición de los 170 ventiladores españoles.

