Greta Thunberg: «Los jóvenes tenemos una gran responsabilidad en la propagación del virus»

La joven activista planteó la necesidad de ayudar a los niños que son un grupo vulnerable a la pandemia del coronavirus. Pidió a los jóvenes tener más cuidado, porque muchos son portadores asintomáticos del virus y eso puede ser «la diferencia entre la vida y la muerte» para muchas personas.

La reconocida activista y mediática Greta Thunberg fue parte de un panel de expertos sobre la pandemia mundial, la noche de este jueves en la cadena CNN, donde dijo no saber si tuvo o no coronavirus, porque como no requirió atención médica, no le hicieron la prueba en Suecia. Sin embargo, decidió aislarse.

La joven líder respondió a cada consulta que se le hizo y relató que su padre también tuvo que aislarse en su departamento.

Thunberg hizo énfasis en que es un mito que los niños no se enferman de coronavirus, todo lo contrario, se ha demostrado que los menores también son blanco de este virus, por lo que hay que insistir en ese mensaje.

La activista confirmó que ha donado $us 100.000 a Unicef para que se invierta en acciones a favor de los niños en el mundo en medio de esta pandemia. «Durante cualquier crisis, los más vulnerables son los niños, especialmente en la parte del sur del planeta, las personas en las zonas más pobres del mundo, en las zonas de conflictos y de refugiados (…) Estamos hablando de la necesidad de lavarse las manos (para eliminar el virus), pero muchas personas en todo el mundo no tienen el acceso a agua potable o servicios sanitarios, ni siquiera tienen una casa para quedarse en ella. Es muy difícil para muchas personas mantener el distanciamiento social. Necesitamos ayudar a estas personas», reflexionó.

A partir de su propia experiencia, Greta apeló a los jóvenes porque se pueden convertir fácilmente en portadores del virus, sobre todo porque muchos no tienen síntomas fuertes, pero pueden contagiar a otras personas. «Nuestras acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para otras personas», enfatizó.

La joven concluyó al señalar que así como se debe escuchar a los científicos y expertos cuando se habla de la pandemia, así también se debe «aplicar en otras crisis que vive el mundo, como la crisis climática y medioambiental, en la que también tenemos que escuchar a los científicos».

El presentador de CNN cerró el panel haciendo alusión a las críticas que recibió la cadena de televisión por haber incluido a Greta Thunberg en el panel de expertos sobre el Covid-19.

