Greta Thunberg se suma a un panel de expertos en pandemias en CNN y desata polémica

La decisión de CNN fue ampliamente ridiculizada en las redes sociales, donde los críticos se preguntaban qué calificaba a un adolescente para hablar sobre la pandemia en curso. Un par de escépticos incluso tuitearon a CNN que creían que una publicidad gráfica de la inclusión de Thurnberg era una broma.

Former acting CDC director Richard Besser, former HHS secretary Kathleen Sebelius and activist Greta Thunberg join @AndersonCooper & @DrSanjayGupta for a live #CNNTownHall. Coronavirus – Facts and Fears, Thursday at 8 p.m. ET pic.twitter.com/I4FrXgwaL6

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

— CNN (@CNN) May 13, 2020