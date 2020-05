¿Habrá multas por no usar barbijo en la «cuarentena dinámica»?

Sociedad

martes, 5 de mayo de 2020 · 12:03

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

¿Habrá sanciones por no usar barbijo?, ¿Se debe solicitar permiso para circular en bicicleta o motocicleta?, ¿Cómo pueden retomar los negocios sus actividades? o ¿Hasta cuándo puedo usar mi CI o permiso de conducir caducado? Son algunas de las interrogantes que surgen sobre lo que sucederá después del 10 de mayo. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y el ministro de Trabajo, Oscar Mercado, respondieron a estas y otras dudas de la población.

“Tiene que haber sanciones tenemos que entrar con mayor dureza a partir del 11 de mayo ( ) Creo que la Policía y el Ejército tienen que actuar con dureza porque están castigando una persona que no solo pone en riesgo su vida, sino la vida de los demás y eso no lo tenemos que permitir”, señaló Nuñez durante una entrevista en Bolivia TV el domingo pasado.

¿Habrá sanciones por no usar barbijo?, el Ministro de la Presidencia planteó el arresto por ocho horas y una multa de hasta 1000 bolivianos para las personas que no usen barbijo en lugares de aglomeración, sin considerar el presupuesto que implica su compra diaria o su disponibilidad. Hasta el momento el Gobierno no regula ni realiza controles sobre los barbijos artesanales.

A continuación, conoce la respuesta a otras interrogantes sobre la cuarentena dinámica que respondieron las actividades mediante el canal estatal.

1. ¿Cuándo se conocerá el nivel riesgo en que se encuentran los municipios?

El 7 de mayo los gobiernos municipales en coordinación con actores económicos, sociales y los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), presentarán al Gobierno nacional el informe sobre la situación de la región y los casos de coronavirus.

Tras una evaluación el 8 de mayo el Gobierno nacional decidirá el nivel de riesgo que tiene ese municipio (Alto, medio, moderado) y el tipo las medidas que se aplicaran en la nueva etapa de cuarentena.

2. ¿Se debe solicitar permiso para circular en bicicleta o motocicleta?

En los municipios donde se establezcan niveles de riesgo medio y moderado se permitirá la circulación de personas en motocicletas u bicicletas, para ello no es necesario solicitar permiso de circulación si se movilizan para cumplir con una actividad.

No obstante, el transporte en estos vehículos debe ser individual. Queda prohibido el servicio de mototaxi por el riesgo de contagio que hay al no aplicarse el distanciamiento entre una persona y otra.

3. ¿Desde cuándo pueden circular el transporte público?

Se considerará retomar el servicio de transporte público en ciudades con un riesgo de contagio moderado, bajo un previo análisis de la situación de la región con los gobiernos municipales y los Sedes.

4. ¿Se mantendrán suspendidos los viajes interprovinciales?

Si los gobiernos municipales identifican que hay sectores que se pueden movilizar para reactivar el aparato productivo pueden hacerlo. No obstante, esto debe ser regulado por los municipios. Los viajes interprovinciales serán más viables entre municipios que no registren contagios.

5. ¿Qué pasará con las ciudades colindantes que registren niveles diferentes de riesgo?

Puede ser que la circulación se permita en vehículos propios bajo un estricto control. Pero lo más seguro es que se encapsule al municipio que presente un nivel más alto de riesgo.

6. ¿Se reactivarán los vuelos nacionales?

La decisión de retomar los vuelos a nivel nacional se asumirá después del 11 de mayo, luego de un análisis que dependerá de la condición en la que nos encontremos durante la cuarentena dinámica y si se cumplen con los protocolos de bioseguridad.

7. ¿Se permitirá el ingreso de los bolivianos que estén en el exterior?

La frontera no se cierra para los bolivianos residentes en el país que se encuentren en el exterior. Ellos deben coordinar con la Cancillería y el Consulado boliviano en el país en el que se encuentran la fecha en que haya un vuelo. Los compatriotas que retornen deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y estar en cuarentena por al menos dos semanas.

8. ¿Podrán trabajar los mayores de 65 años y los que tienen enfermedades de base?

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tener cuidado especial con los grupos de riesgo como ser las personas mayores de 65 años y los que tengan enfermedades crónicas de base. En una cuarentena total se restringe la movilización de estas personas. Ahora se hará una valoración de los casos de acuerdo al nivel de riesgo de las regiones en las que se encuentran y si es aplicable que retomen sus actividades laborales

9. ¿Quién debe dotar de los implementos de bioseguridad a los empleados?

En el caso de los funcionarios públicos deben ser los Ministerios quienes se encarguen de la dotación de los implementos de bioseguridad como barbijo, guantes, alcohol en gel. Y en el caso de los empleados privados deben ser las empresas o los contratantes quienes deben proporcionar estos implementos.

10. ¿Podrán los niños salir a la calle? ¿Están obligados a usar barbijo?

Todos los menores de edad deben usar barbijo para su protección. En el caso de los municipios con riesgo medio y moderado, ellos pueden salir una hora al día de sus casas. Esta salida se hará en compañía de un adulto que debe procurar que los menores no se quiten las mascarillas mientras se encuentren en la calle.

11. ¿Cómo pueden retomar los negocios sus actividades?

Una forma en que los negocios retomen sus actividades es mediante en servicio delivery, sobre todo en los comercios.

12. ¿Quién va a supervisar la producción de alimentos que se enviarán con servicio delivery?

La supervisión sobre la calidad de los alimentos que se envíen con el servicio Delivery es responsabilidad de los gobiernos municipales que realizan controles a través de las superintendencias.

13. ¿Pueden funcionar los gimnasios y canchas a puerta cerrada?

Ni los gimnasios ni las canchas deportivas pueden funcionar ni siquiera a puerta cerrada, por que al estar reunidas un determinado numero de personas en un mismo lugar hay riesgo de que pueda haber contagios.

14. ¿Hasta cuándo puedo usar mi CI o permiso de conducir caducado?

Las cédulas de identidad que caducaron en noviembre de 2019 seguirán siendo validas hasta agosto de 2020, lo mismo sucederá con los permisos de conducir.

