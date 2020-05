Instructivo del Ministerio para que colegios privados den cuentas bancarias genera susceptibilidad

“Nos dijeron que averiguemos si los papás tienen cuenta bancaria y ellos no quieren dar sus cuentas. Pero no sabemos qué van a hacer, si ni siquiera están pidiendo los números. Nos parece un grave error. Los padres irán a cobrar a los bancos con los documentos”, aseguró Durán.

Indicó que no les explicaron el motivo por el que querían saber si tenían las cuentas, ya que no les pidieron los números ni el nombre del titular. Además, explicó que esa medida no es viable porque hay muchos hijos de padres divorciados y no sabrían a cuál de los dos poner como acreedor del bono.

“Pedimos una aclaración al Ministerio, pero no tuvimos ninguna respuesta. Nos traería muchos problemas. Es mejor en el banco”, aseveró.

Durán indicó que estas semanas previas pudieron entregar los documentos necesarios para el cobro del bono. A pesar de ello, se generaron algunos inconvenientes que pudieron subsanar.

Fuente: https://www.opinion.com.bo