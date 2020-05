Santa Cruz.- Dos equipos nacionales han logrado avanzar en la negociación salarial con sus jugadores, Always Ready de La Paz y Wilstermann de Cochabamba. En cuanto a los clubes cruceños, Real Santa Cruz, no hay ningún acercamiento entre la dirigencia y los jugadores. Juan Francisco Rivero, informó que pese a que Fabol dio luz verdes para que los jugadores negocien con la dirigencia, el plantel no lo hará, por tanto los representantes de la Fabol negociarán por ellos.

Fuente: Unitel