Longaric: El MAS no me perdona, tiene ánimo de venganza pero no me asusta

La canciller Karen Longaric dijo que la intención de algunos diputados del MAS de involucrarla en la investigación sobre la compra de los respiradores españoles, es una pretensión basada simplemente en el ánimo de venganza, porque los masistas no le perdonan las críticas que durante los últimos años lanzó en contra del gobierno de Evo Morales por temas de política exterior.

El diputado Franklin Flores del MAS declaró a la prensa que se debería ampliar la causa contra la Canciller por la participación del Cónsul General en España, David Alberto Pareja, y por la tardía reacción ante informe del funcionario consular donde se indicaba que otra oferta a la mitad de precio para la provisión de los 170 respiradores.

Longaric dijo entender perfectamente que la intención de involucrarla tiene bases políticas e ideológicas que surgen por la decisión que tomó para cambiar 14 años de política exterior que tuvo el país, al declarar personas no gratas a los miembros de la embajada cubana y venezolana, abandonar el ALBA y UNASUR que en su criterio “le ha dolido mucho al MAS”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Explicó que a esto se añaden sus severas críticas durante ocho años a la política marítima, anunciando el fracaso del MAS en el tema marítimo. «Eso no me perdona el MAS”, indicó durante una conferencia de prensa la semana pasada.

La autoridad señaló que otro motivo para reacción adversa es el despido de 180 funcionarios del servicio exterior y de la administración central; y el último despido de 18 personas muy involucradas con el MAS y que trabajaban mimetizadas entre funcionarios de bajo perfil. “En el servicio exterior hemos despedido a familiares de excancilleres del MAS, entonces eso no me perdona el MAS”, insistió la ministra de Relaciones Exteriores.

“Yo comprendo, es una pretensión basada simplemente en un ánimo de venganza por la enorme distancia que hay entre los excancilleres del MAS y mi persona, porque el único capital que tengo yo, es mi honestidad y eso lo conoce la Bolivia entera, lo conocen las universidades, los centros académicos, todas las instituciones que he dirigido en mi vida, que han sido muchas y de alto prestigio, donde lo único que he dejado como herencia es mis conocimientos y mi ánimo de servir al país”, afirmó a tiempo de asegurar que por ese motivo la actitud de venganza del MAS no la asusta.

En respuesta al diputado Flores, aclaró que la Cancillería no intervino en ningún proceso de negociación ni de compra, ni la disquisición de precios de los respiradores porque no tiene competencia.

Aclaró que su intervención fue proporcionar al entonces ministro de Salud Marcelo Navajas, el número telefónico del Cónsul Pareja y pedirle a éste que coopere al Ministerio de Salud en todos los requerimientos que tuviera.

En relación al informe – sobre el que se basa el asambleísta para solicitar la ampliación del proceso – explicó que el mismo llegó el 11 de mayo y cuando se enteró por las redes sociales, ordenó un rastreo que le permitió conocer recién el 18 de mayo la existencia de la carta.

Dijo que lamentablemente algunos funcionarios de su gabinete no le informaron y a través del sistema interno, la carta fue derivada a dos viceministerios de su despacho lo que generó la aplicación de sanciones internas.

En torno al anuncio de la Fiscalía de La Paz de llamar al Cónsul Pareja, la Canciller informó que ya convocó al funcionario consular para que explique cuál ha sido su rol y estima que llegará al país en el momento en que consiga una combinación aérea desde España.

Fuente: erbol.com.bo