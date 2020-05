Los cuarentones del fútbol boliviano que desafían a la cuarentena

Superaron la barrera de los 40 años y no han pensado en el retiro, y al contrario en esta cuarentena se entrenan a full para volver mejor preparados cuando se reanude la temporada de la División Profesional (El torneo está paralizado desde el 15 de marzo). El arquero de The Strongest Daniel Vaca (41 años), el atacante de Real Santa Cruz Martín Palavicini (42) y el delantero Augusto Andaveris (41 años), que está sin equipo, aseguraron que aún no han analizado cuando dejarán el fútbol.

“Cuándo el cuerpo nos dé la señal y no tengamos ganas de entrenarnos nos retiraremos”, coincidieron. Completa la lista de jugadores en actividad en la División Profesional con más de cuatro décadas de vida Carlos Saucedo (40 años), el eterno goleador y que este año reforzó a Royal Pari, el equipo cruceño que dio crédito a su gran temporada que tuvo en 2019 en San José, marcando 44 goles (23 en el Apertura, 18 en el Clausura y 3 en la Libertadores) y siendo el goleador de las ligas sudamericanas. Los cuatro nombrados son un ejemplo en su vida privada, y por ello aún compiten en un torneo en el que hay rivales que tranquilamente podrían ser sus hijos.

Vaca, que es figura y capitán en The Strongest, recalcó que de esta cuarentana saldrá más fortalecido: “En casa tengo los equipos necesarios para mantener el estado físico. Soy consciente de que a mi edad tengo que fortalecer el trabajo de fuerza”, afirma. ¿Y el retiro lo pensaste? “La verdad que aún no”, se apura a responder el portero, que tiene contrato hasta diciembre con el atigrado, club con el que acumula cinco de los nueve títulos nacionales que ganó en toda su carrera.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El arquero también destaca que no solo es la preparación física lo que lo está haciendo alargar su carrera: “Los que me conocen saben cómo me cuido y el estilo de vida que llevo, donde la alimentación es un punto importante”. También, Palavicini, atacante albo, se cuida bastante en la alimentación. “Es clave lo que se come para seguir jugando y no pensar aún en el retiro, como en mi caso”, destaca.

El delantero la ha pasado mal este año, pues una mordida de un perro y las lesiones no le permitieron jugar en las primeras 12 fechas del Apertura. “Me mordió mi perro en la zona del talón de Aquiles de la pierna derecha y ello provocó que me pare 20 días, de febrero. En mi caso, necesito jugar para tener ritmo”, sostuvo el argentino naturalizado boliviano, que agregó que “el día que no tenga ganas de entrenarme, me retiro”.

Acotó que duerme 10 horas diarias y que aún no pensó cuando va a colgar las chuteras: “Estoy en el fútbol profesional desde 2004, y desde hace año y medio regresé a Real Santa Cruz donde debuté y tengo fe en Dios que este mal momento que vivimos pasará y seguiré en actividad”, concluyó el jugador, que además defendió los colores de Oriente, San José, Universitario y Royal Pari, Mamoré y Nacional.

Otro que está vigente es Carlos Saucedo, que el 22 de septiembre cumplirá 41 años y que sigue siendo un jugador apetecido por su efectividad. Así sus mejores contratos los firmó después de los 30 años. Las siete veces que se consagró goleador del fútbol boliviano y cuatro, de cinco títulos que acumula en su carrera, también los obtuvo arriba de sus tres décadas de vida.

Además, sorprende que con 40 años haya sido bota de oro en Sudamérica. Todos sus grandes logros le llegaron cuando algunos futbolistas ya están cerca del retiro, pero él no pensaba así pues debutó un poco tarde en el profesionalismo. Fue en Oriente cuando tenías 26 años y ya había considerado dedicarse a otro oficio.

En busca de equipo

Pese a que su último contrato concluyó en diciembre con Always Ready, Augusto Andaveris, de 41 años, quiere seguir jugando, aunque la cuarentena lo ha frenado un poco. “Tuve algunos acercamientos con Aurora y San José, pero nada serio”, sostuvo el delantero, que asegura que se entrena duro, como cualquier futbolista profesional.

“Me cuido bastante, pues, por ejemplo, no piso una discoteca hace más de diez años, y me siento motivado, por ello aún no me retiraré”, sostuvo Andaveris. Agrega que mantiene su peso ideal (82 kilos) y que en su alimentación normalmente no hace dieta. “Llevo la vida de un futbolista profesional, y estoy listo para jugar los 90 minutos. No me pasa nada de lo que me decían algunos compañeros de equipo, que iba a a sentir el peso de los años cuando pase de los 35”, concluyó.

De taquito

Pisando los ‘40’. Joselito Vaca, de 37 años (cumplirá 38 el 12 de agosto) y capitán de Blooming, aseguró que no sabe cuándo colgará las chuteras, pues aún se siente con fuerza para aportar.

Finalizan contratos. Carlos Saucedo (Roya Pari), Daniel Vaca (The Strongest) y Martin Palavicini (Real Santa Cruz) concluyen su relación laboral a fin de año.

Un milagro. En noviembre de 2012, cuando estaba en Petrolero, Palavicini recibió una descarga eléctrica. Fue trasladado de emergencia al hospital San Antonio (Tartagal). Allí estuvo 2 meses de tratamiento intensivo y 5 meses alejados de las canchas. Parecía su retiro, pero volvió a jugar.

Fuente: https://eldeber.com.bo/