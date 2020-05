Luis Barbery: «Hay que volver al trabajo: vivir recluidos es insostenible e inviable»

“No vamos a vivir recluidos toda la vida, es insostenible e inviable”, “Es importante aplicar la cuarentena dinámica”, son las dos frases más contundentes que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Luis Barbery, ante los anuncios del Gobierno de extender la cuarentena rígida en varias regiones del país, como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, consideradas las de mayor movimiento económico.

En entrevista con Los Tiempos, a través de la aplicación Zoom, Barbery ve urgente aplicar la cuarentena dinámica y el retorno gradual al trabajo, pues día que pasa las pérdidas para el sector empresarial y, consecuentemente, el riesgo de desempleo, suben. ¿Su propuesta? “Hay que reinventarse para sobrevivir”. “Al final todos saldremos perdiendo algo”. “Lo importante es que todos empujemos el carro en la misma dirección.

Éste es un resumen de la entrevista con Los Tiempos.

-Señor Barbery, ¿cómo asume la empresa privada esta nueva situación y la forma en que se aplica la cuarentena dinámica?

-Estamos todos aprendiendo, todos ansiosos experimentando nuevos tiempos. Nunca habíamos estado en una situación como la que nos encontramos ahora ni en el país ni en el mundo. Bolivia no es una isla, estamos enfrentando la pandemia, Llevamos 50 días de parálisis, y si se prolonga una semana más esta cuarentena, ya habremos cumplido 58 días, algo que va a tener repercusiones muy graves sobre la economía, pero también hay que considerar que la vida tiene que continuar. No vamos a vivir en pandemia y recluidos toda la vida. Porque además es insostenible e inviable. Y la única forma de que la vida continúe es reactivando el aparato productivo, recuperando la economía del país. Esta flexibilización, cuarentena dinámica, es importante ya iniciarla porque día que pasa es día que se va a hacer más difícil retomar la movilización económica.

-¿La empresa privada tiene un plan de contingencia para adaptarse a esta cuarentena dinámica que ha dispuesto el Gobierno?

-Se ha trabajado en forma conjunta, Gobierno y empresa, para diseñar a medida de la actividad y de las empresas estos protocolos ampliando lo básico y elemental que se había previsto para la gente. Estamos preparados y ahora necesitamos apoyo financiero.

-¿Cuánto es la pérdida para la empresa en estos dos meses de pausa?

-Unos 3.500 millones de dólares mensuales. Si a eso le descontamos el 20 por ciento si le agregamos el 30 por ciento de las actividades que hubieran estado en funcionamiento, son menos mil millones. Entonces, son 2.500 millones de dólares mensuales que la economía del país ha dejado de manejar.

-¿Se tiene un plan de cómo se va a llegar a aplicar la cuarentena dinámica considerando que hay regiones con mayores riesgos que otras?

-Un plan no se tiene de cómo retomar el movimiento. Se tiene que en principio no va a funcionar el transporte público, por ejemplo. Las empresas deberán definir esquemas de traslado de personal. Las actividades inicialmente serán seis horas, luego se ampliarán en la medida que las autoridades sanitarias vean por conveniente. Vamos a tener que reinventarnos las empresas, los ciudadanos también.

-El Gobierno ha ofrecido créditos (para pagar salarios, con 3,75 por ciento de interés, y para reactivación de microempresas, con 11,5 por ciento). ¿Son los intereses que se esperaban?

-Depende del sector. Si son microcréditos que involucran operaciones pequeñas, lógicamente tienen tasas de interés más altas, pero los microempresarios están ya acostumbrados a desenvolverse en ese medio. Sin embargo, todos aspiramos a que las tasas sean mínimas. Salir de esta crisis va a tomar mucho trabajo, mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha solidaridad, comprender el verdadero problema. Algunos sectores no están entendiendo que no se pueden salvar a costillas de nadie. Todos vamos a perder, nadie va a ganar, ni el Estado, ni los empresarios ni los ciudadanos, todos vamos a resultar golpeados en alguna medida. Pero vamos a salir empujando todos el carro en la misma dirección.

-¿Cuáles son los sectores más urgidos de volver al trabajo considerando la coyuntura del país?

-No hay sectores no hay personas que no necesiten de manera más urgente que la economía se reactive.

-Una encuesta divulgada hace dos semanas por la Cámara de Comercio indicaba que el 60 por ciento de las empresas tenía pensado despedir parte de su gente al final de la cuarentena. ¿Cómo asume esto la Confederación de Empresarios Privados? ¿Puede haber un compromiso de garantizar la estabilidad laboral?

-Compromiso no existe. Lo que existe es la ley. No puede haber retiros durante el período de cuarentena. Pero yo entiendo que hay muchas empresas que se van a cerrar e inevitablemente son empleos con la suerte echada, lamentablemente, Cada empresario, cada sector, cada empresa, deberá lograr a través del diálogo con su personal para dar sostenibilidad al trabajo.

-¿La empresa privada qué reclama urgente al Gobierno, y del otro lado qué puede ofrecer?

-Buscar opciones de manera urgente para inyectar liquidez, se necesitan recursos. Tendrá el Gobierno que disponer recursos a través del Banco Central, financiamiento internacional, para inyectar liquidez a la economía, a las empresas.

¿Justifica entonces seguir subiendo la deuda externa?

No podemos ser una isla, Internacionalmente se complica nuestra situación. Creo que a nivel internacional, esta es una labor que se tiene que manejar con mucha solidaridad internacional.