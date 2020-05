Más de 3.800 soldados se despliegan en la Amazonía brasileña para «proteger la selva» de la deforestación

El gobierno de Brasil desplegó un total de 3.800 efectivos militares para realizar tareas de prevención y combate a la desforestación ilegal y los incendios en la Amazonía, hasta el próximo 11 de julio.

Durante una rueda de prensa, el vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourao, indicó que los soldados están «apoyados por once aeronaves» y que la duración de la operación podría prolongarse «en función del resultado».

De acuerdo con la autoridad, con esta operación podrán «anticiparse» a los voraces incendios que suelen consumir buena parte de la región amazónica.

Iniaciaram-se as operações de combate ao desmatamento nas Florestas Nacionais do Jacundá e Vila Samuel, RO, com IBAMA e ICMBio e apoio de forças federais no contexto da #OperaçaoVerdeBrasil2 determinada pelo PR @JairBolsonaro Às 16h00, concederei entrevista coletiva à imprensa. pic.twitter.com/3JALHC6cOD

— General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) May 11, 2020

