Ministro Arias: «Queremos flexibilización, pero ordenada y consensuada»

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, aseguró el lunes que se busca flexibilizar las restricciones de la cuarentena total, principalmente en las regiones donde no existe un riesgo de contagio alto, pero de manera ordenada y consensuada con los distintos sectores de la sociedad.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, una de las negociaciones más avanzadas para flexibilizar la cuarentena, es con los representantes del trasporte público de La Paz y El Alto, con quienes se prevé consensuar una normativa única para que comiencen a trabajar, cuando se decida reducir las restricciones en ambas regiones.

«Esta tarde tendremos una reunión con el sector del transporte de El Alto y de la ciudad de La Paz para sacar una sola normativa y empezar a adecuar las movilidades del transporte público, queremos flexibilización, pero ordenada y consensuada», informó a Red Uno.

En ese sentido, pidió al sector gremial aceptar el mismo mecanismo que los choferes, para consensuar la mejor forma de flexibilizar las restricciones, porque levantar de forma unilateral la cuarentena total solo aumentará el número de casos con coronavirus en el país.

«No se trata de estar eternamente encerrado, pero no salir de una forma desordenada. El departamento de La Paz ha establecido un nivel de contagio controlado, no hemos permitido que nos rebase y eso es gracias a la disciplina, espero que no la perdamos», remarcó.

Fuente: ABI