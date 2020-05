Ministro Navarro a sectores de Chuquisaca: «no me voy a ir, no he venido a que me aplaudan»

Milton Navarro, delegado presidencial en Chuquisaca. Ministerio de Deportes

Sucre. El ministro de Deportes, Milton Navarro, afirmó que no renunciará al cargo de coordinador presidencial de la lucha contra el coronavirus en Chuquisaca y seguirá cumpliendo un estricto seguimiento de control a las acciones de prevención, pese a los pedidos de su cambio.

“No nos vamos a ir, no he venido a que me aplaudan, a que la gente me acepte, sino a trabajar, a hacer seguimiento y coordinar con las autoridades que estamos enfrentando la pandemia del coronavirus”, señaló.

La autoridad dijo que se enteró a través de los medios de comunicación que el pasado jueves un grupo de médicos y funcionarios de salud habrían emitido un voto resolutivo solicitando a la presidente Jeanine Áñez que sea alejado de sus funciones en Chuquisaca.

El voto resolutivo cuenta con alrededor de 30 firmas y cédulas de identidad de médicos, algunas con sellos de médico, pero no se identifican, según sus palabras.

Navarro aseguró que respeta la opinión de esas personas pero sostuvo que vino a trabajar por el bien de la salud, a coordinar la labor de prevención con las alcaldías, la Gobernación, el Sedes, la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sospecha de que hay algunas decisiones políticas partidarias y de que el anterior director del Sedes, Martín Maturano, era del “agrado” de quienes ahora piden su dimisión. En su criterio, estas personas se encuentran molestas porque consideran que desde el Ministerio de Deportes se habría influido en la renuncia de Maturano. Por el contrario –dijo– solamente exigió acelerar la habilitación de los ambientes para los pacientes con covid-19.

“Vamos a continuar firmes y no (nos) vamos a doblegar. Al parecer hay que ser más fuertes y más estrictos y hay que aclarar que no estamos haciendo ninguna persecución política a ningún trabajador ni profesional médico, si hemos pedido investigación es para las autoridades que administran la salud”, recalcó.

El personal de salud del Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Atención y Manejo del Covid-19 se declaró en estado de emergencia a través de un voto resolutivo en el que expresa su molestia por la decisión del Ministro de presentar, ante la Fiscalía de Sucre, una denuncia penal por supuesto incumplimiento de protocolos en el traslado del segundo paciente de coronavirus.

