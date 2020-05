Monseñor Arana denuncia que algunos políticos buscan llegar al poder desde la violencia, manipulación y desinformación

El Monseñor Giovani Arana, Obispo auxiliar de la Diócesis de El Alto, desde la Basílica Menor de San Francisco de la ciudad de La Paz, denunció hoy el interés de algunos políticos por acceder al poder desde actos de violencia, desinformación y manipulación, actitudes que se ponen en evidencia durante este tiempo de cuarentena por la pandemia del Covid-19.

«Me siento en la obligación de denunciar también el interés de algunos políticos que, lo que más les preocupa es llegar al poder, nos los han demostrado estos días con hechos recientes que hemos vivido en nuestro país. Desinformación, manipulación, mentiras, violencia, actos que repudiamos y esperamos que no se vuelvan a repetir», expresó.

Asimismo, el obispo alertó sobre la «gente perversa» que actúa consiente del daño que provoca y que en este tiempo pretende desinformar a la población y ponerla en riesgo, es decir, aquellas personas que mienten sobre la pandemia y el flagelo que vive todo el mundo a causa del coronavirus.

«Hago un llamado a todos aquellos que desinforman y mienten, a todos aquellos que buscan solo sus intereses que sepan que ponen en riesgo la vida de muchos, lo que están haciendo no está bien. Lo que estamos sufriendo no es un invento, los enfermos, las muertes no son invento de nadie, son reales, por el llamado a que cambien y dejen de lado esas actitudes perversas», manifestó.

También lamentó que en este tiempo de crisis sanitaria se pongan en evidencia actitudes de indolencia y egoísmo de algunas personas, donde predomina el interés personal sobre el comunitario.

Finalmente, monseñor Arana, convocó a enfrentar esta situación desde la fe, con esperanza, solidaridad y compromiso con el más necesitado, puesto que para salir delante y superar la crisis, será necesario el trabajo de todos.